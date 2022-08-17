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الطب 91.9% والهندسة 83.65%.. «التعليم العالي» تعلن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

بلغ الحد الأدني للقبول في كليات الطب 357.6 درجة بنسبة 91.9%

الطب 91.9% والهندسة 83.65%.. «التعليم العالي» تعلن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات
جهاد سالم

جهاد سالم

1:04 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بالكليات في المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات.

وبلغ الحد الأدني للقبول في كليات الطب 375.6 درجة بنسبة 91.9%.

وانتهت الحدود الدنيا للقبول في كليات طب الأسنان عند 374.5 درجة بنسبة 91.34%، وكلية العلاج الطبيعي عند 372 درجة بنسبة 90.73%.

وجاء الحد الأدني للقبول بكلية الصيدلة عند 396 درجة بنسبة 90%، والهندسة 343 درجة بنسبة 83.65%.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023.

إضافة إلي الكليات الشاغرة والحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:04 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22