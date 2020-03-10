«الطب والإعلام».. التخصصات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين بكلية الشرطة

تبدأ طلبات قبول المتقدمين من 14 حتى 30 مارس الجاري.

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة -اليوم الإثنين- عن التخصصات المطلوبة في قبول الدفعة الاستثنائية للضباط المتخصصين، من الحاصلين على بكالرويوس الطب حديثي التخرج “ذكور فقط”، الحاسبات الآلية “ذكور – إناث” بنظام 4-5 سنوات، وخريجي الإعلام “ذكور فقط”.

وقال مساعد وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، عُقد -اليوم الثلاثاء- بمقر أكاديمية الشرطة إن التخصصات المطلوبة تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة، وضمن القواعد الواردة بالقانون 91 لسنة 1975.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، على قبول دفعة استثنائية جديدة بقسم الضباط المتخصصين، بكلية الشرطة لعام 2020، على أن تبدأ طلبات قبول المتقدمين من 14 حتى 30 مارس الجاري.

التخصصات المطلوبة

والتخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين من الحاصلين على بكالرويوس الطب البشري من حملة الماجيستير أو الدكتوراه “ذكور فقط”، هي: جراحة عامة، جراحة قلب وصدر، جراحة مسالك، جراحة الأطفال، جراحة قلب الأطفال، قلب وأوعية دموية، باطنة وباطنة “قلب”.

وجهاز هضمي ومناظير، صدر، عظام ونفسية عصبية، نساء وكلى، رمد وتحاليل، مسالك وأمراض دم، جراحة مخ وأعصاب، جراحة عظام، جراحة أورام، جراحة تجميل، جراحة قلب، أوعية دموية، قلب ورعاية مركزة وباطنه “غدد”، قسطرة قلب.

إضافة إلى أقسام الرعايات وأورام وجلدية، أطفال أنف وأذن وتخدير، استقبال وأشعة وسمعيات، رعاية مركزة اطفال.

وبالنسبة لخريجى كلية الإعلام “ذكور فقط”، مطلوب تخصصات صحافة وعلاقات عامة، إعلان صحافة إلكترونية، إذاعة وتلفزيون.

وعلى المتقدمين الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارت من البوابة رقم 5، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، منذ بداية فتح باب التقديم.

الشروط

ويشترط في المتقدمين إلى دفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، الآتي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين

2- حسن السيرة، وألا يكون سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم.

3- أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف ويجتاز اختبار اللياقة البدنية، ويجتاز الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات.

4- ألا يكون مضى على حصول الطالب عام من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية.

يذكر أنه تم إنشاء أكاديمية الشرطة عام 1975، ويضم مبناها: “كلية الشرطة – كلية الدراسات العليا – كلية التدريب والتنمية – مركز بحوث الشرطة – الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة”.