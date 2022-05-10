الطبى يتصدر فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات فى مؤشر الأقساط (جراف)

تصدر فرع التأمين الطبى فروع التأمين من حيث حجم الأقساط خلال العام المالى الماضى 2020/2021 إذ بلغت 4.7 مليار جنيه، يليها فى الترتيب السيارات التكميلى بأقساط 4.5 مليار جنيه ثم تأمينات الحريق بأقساط 3.6 مليار جنيه.

تأمين الحوادث يحتل المركز الرابع فى الأقساط

وكشف الكتاب الإحصائى السنوى عن قطاع التأمين – الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى المنتهى 2020/2021 إذ يبدأ العام المالى أول يوليو وينتهى فى 30 يونيو- عن احتلال فرع تأمينات الحوادث المركز الرابع بين فروع التأمين من حيث مؤشر حجم الأقساط وبلغت أقساطه 2.5 مليار جنيه، يليه فرع التأمين الهندسى بأقساط 2.2 مليار جنيه.

واحتل فرع تأمينات البترول المرتبة السادسة بين فروع التأمين من حيث إجمالى الأقساط والتى بلغت 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2020/2021، يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى بأقساط 1.3 مليار جنيه، ثم تأمين الطيران بأقساط 614.8 مليون جنيه ، يليه تأمين النقل البحرى بأقساط 496.9 مليون جنيه.

أجسام السفن فى المرتبة العاشرة باقساط 312.8 مليون جنيه

وحل فرع تأمين أجسام السفن فى المركز العاشر بين فروع التأمين من حيث حجم الأقساط خلال العام المالى 2020/2021 وبلغت أقساطه 312.8 مليون جنيه، ثم فرع تأمين النقل الداخلى إجمالى أقساط بلغت 184.1 مليون جنيه.

الجراف التالى يوضح حجم أقساط فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2020/2021 (المبلغ بالمليون جنيه).