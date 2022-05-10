«الطبى» و«التكميلى» أكثر فروع التأمين سدادا للتعويضات العام الماضى (جراف)

سددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.6 مليار جنيه تعويضات فى فرع التأمين الطبى خلال العام المالى الماضى 2020/2021، فيما حل فرع تأمين السيارات التكميلى المركز الثانى من حيث مؤشر التعويضات المسددة خلال تلك الفترة إذ بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه.

907.6 مليون جنيه تعويضات مسددة فى فرع تأمين الحريق

واحتل فرع تأمينات الحريق فى المرتبة الثالث بفاتورة تعويضات بلغت 807.6 مليون جنيه، يليه فى الترتيب فرع تأمينات الحوادث بحجم تعويضات مسددة بلغت 590.8 مليون جنيه، يليه فرع التأمين الهندسى بتعويضات مسددة بلغت 493.5 مليون جنيه.

وحل فرع تأمين السيارات الإجبارى المركز السادس من حيث مؤشر حجم التعويضات خلال العام المالى الماضى 2020/2021 وبلغت فاتورة تعويضاته 434.4 مليون جنيه، يليه فرع تأمين البترول بفاتورة تعويضات بلغت 326.7 مليون جنيه.

تأمين النقل الداخلى الأقل سدادا للتعويضات العام الماضى

وجاء فرع تأمين الطيران فى المرتبة الثامنة من حيث أكثر فروع التأمين سدادا للتعويضات فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 238.7 مليون جنيه، يليه فرع تأمين النقل البحرى بحجم تعويضات بلغ 105.7 مليون جنيه.

وحل فرع تأمين أجسام السفن فى المركز قبل الأخير من حيث حجم التعويضات المسددة خلال العام المالى 2020/2021 وبلغت تعويضاته 100.7 مليون جنيه، أما فى المركز الأخير فكان من نصيب فرع تأمين النقل الداخلى بفاتورة تعويضات بلغت 27.6 مليون جنيه.

الجراف التالى يبين حجم التعويضات المسددة بفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2020/2021 (المبلغ بالمليون جنيه).