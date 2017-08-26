الطاقة في غزة تعلن تشغيل مولد ثالث في محطة الكهرباء

وكالات:أعلنت سلطة الطاقة في غزة، مساء السبت، عن تشغيل مولد ثالث في محطة الكهرباء.وقالت سلطة الطاقة- في بيان- إن تشغيل المولد الثالث جاء بعد توفر كميات مناسبة من الوقود المصري، مشيرة إلى أنه سيتم دعم برامج التوزيع بشكل تدريجي.وتفاقمت أزمة الكهرباء بغزة عقب تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:

أعلنت سلطة الطاقة في غزة، مساء السبت، عن تشغيل مولد ثالث في محطة الكهرباء.





وقالت سلطة الطاقة- في بيان- إن تشغيل المولد الثالث جاء بعد توفر كميات مناسبة من الوقود المصري، مشيرة إلى أنه سيتم دعم برامج التوزيع بشكل تدريجي.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بغزة عقب تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتصف يونيو الماضي إمداداتها من الكهرباء للقطاع، إذ أعلن الاحتلال تقليصه نحو 50 ميجاوات من أصل 120.

أعلنت سلطة الطاقة في غزة، مساء السبت، عن تشغيل مولد ثالث في محطة الكهرباء.

وقالت سلطة الطاقة- في بيان- إن تشغيل المولد الثالث جاء بعد توفر كميات مناسبة من الوقود المصري، مشيرة إلى أنه سيتم دعم برامج التوزيع بشكل تدريجي.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بغزة عقب تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتصف يونيو الماضي إمداداتها من الكهرباء للقطاع، إذ أعلن الاحتلال تقليصه نحو 50 ميجاوات من أصل 120.