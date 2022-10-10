«الطاقة المتجددة» تعتزم طرح مناقصة لاختيار استشارى عالمى لدراسة استغلال أراضٍ جديدة لمشروعاتها

تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصة لاختيار استشارى عالمى يتولى إجراء دراسات حول استغلال مساحات وأراضٍ جديدة فى إقامة مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الاستشارى المرتقب التعاقد معه سيدرس كل الأراضى فى مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل وأسوان والمنيا وعدد من المناطق فى صعيد مصر لتحديد المساحات الأنسب لتدشين تلك المشروعات.

وأضافت أن المناقصة تأتى فى إطار خطط الهيئة لتجهيز كل الإجراءات اللازمة لإتاحة الأراضى أمام المستثمرين خلال الفترات المقبلة؛ تشجيعًا للاستثمار الأجنبي.

واعتبرت الدراسات بمثابة أطلس جديد أمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة، فى ظل العروض الضخمة التى تتلقاها وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للاستثمار فى الطاقة النظيفة، وتأتى أيضًا فى ضوء خطة الحكومة المصرية لتدشين مشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت إن مصر تحتاج لأكثر من 12 ألف ميجاوات طاقة نظيفة ومتجددة خلال السنوات المقبلة للتوسع بالهيدروجين الأخضر، ما سيترتب عليه استغلال مساحات شاسعة، خاصة أن المشروعات الشمسية والرياح تستلزم مئات الكيلو مترات من الأراضي.

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أشار فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة الرياح والشمس، ما يؤهلها لتصبح واحدة من أكبر المنتجين، متابعًا أنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لهذه المشروعات.

وأضاف أن الوزارة قامت بعمل دراسات لأطلس الرياح، ما أظهر أن مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح، و60 جيجاوات من نظيرتها الشمسية.

وأوضحت المصادر أن الأطلس الحالى لمشروعات الطاقة الشمسية تم إعداده عام 2016، ويحتاج إلى تحديث.

ولفتت إلى أن الأراضى التى سبق تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة تقع فى الزعفرانة، وخليج السويس، وشرق النيل وغرب النيل، إضافة إلى محافظة أسوان بمنطقة كوم أمبو، إلى جانب بنبان التى تم تدشين أكبر مجمع للطاقة الشمسية فيها بقدرة 1465 ميجاوات. وستوفر المشروعات المستهدف تنفيذها فى شرق وغرب النيل وأسوان والزعفرانة أكثر من 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسهم فى زيادة الطاقة النظيفة لأكثر من %70 من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية.