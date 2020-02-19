«الطاقة المتجددة» تطرح مناقصة محطة شمسية بالغردقة

تعد المحطة المزمع طرحها واحدة من محطتين تستهدف وزارة الكهرباء إنشاءهما فى الغردقة، بقدرات بين 20 و50 ميجاوات

تعتزم هيئة الطاقة المتجددة طرح مناقصة لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 20 ميجاوات على مستثمرين عالميين خلال مارس المقبل، باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار جنيه.

كشف مصدر مسئول بالهيئة لـ«المال» أنها انتهت من إعداد مستندات الطرح الخاصة بكراسة الشروط، بالتعاون مع الاستشارى الألمانى شركة «Oriental Consultants»، على أن يبدأ تلقى العروض منتصف العام.

وأكد المصدر أن استثمارات المشروع تصل إلى 90 مليون يورو (1.6 مليار جنيه)، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» عبر قروض ميسرة.

وأضاف أن المحطة بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، موضحاً أن المشروع يقام فى مدينة الغردقة ضمن خطة الدولة فى تحويل المدن السياحية إلى مدن خضراء، من خلال توفير الكهرباء لتلك المدن عبر الطاقات المستدامة.

وتعد المحطة المزمع طرحها واحدة من محطتين تستهدف وزارة الكهرباء إنشاءهما فى الغردقة، بقدرات بين 20 و50 ميجاوات، كما أنها من أحدث المحطات التى تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية مع تخزينها ليلًا.

يشار إلى أن القدرات المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة القومية بشكل ملحوظ، ووصل إجماليها نهاية 2019 إلى 5000 ميجاوات، عبارة عن 1470 ميجاوات من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، و580 من محطة رياح جبل الزيت، و250 من محطة رياح أخرى، و2700 من الطاقة المائية.