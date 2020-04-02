«الطاقة المتجددة» تطرح مناقصة عالمية لاختيار استشاري لمحطة شمسية فى كوم أمبو

تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية لاختيار استشارى لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بنظام الخلايا الفوتو فلطية.

وكشفت مصادر مسئولة فى الهيئة، فى تصريحات لـ«المـال»، أنه من المرتقب طرح المناقصة قبل منتصف العام الحالي، لتنفيذ المشروع، والذى تم تحديد مكانه بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وأضافت المصادر أن الهيئة تقوم عبر لجنة مالية قانونية بإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، وسيتم تنفيذ المحطة بالمنطقة نفسها، والتى تضم محطة أخرى تابعة للهيئة بقدرة 26 ميجاوات.

وأكدت أن استثمارات المحطة الشمسية تصل إلى 26 مليون دينار كويتى (1.4 مليار جنيه)، بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى عبر قروض ميسرة.

وأضافت أن المشروع يقام بنظام الخلايا الفوتوفولطية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح والتى تعد من أفضل الأنظمة الشمسية وتقوم بتوفير استهلاك الوقود.

وتعدّ المحطة المزمع طرحها واحدة من اثنتين تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة إنشاءهما فى كوم أمبو، بقدرات بين 26 و50 ميجاوات، كما أنها من أحدث المحطات التى تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية مع تخزينها ليلًا.

وارتفع إنتاج مصر من الطاقة الشمسية خلال 2019 إلى نحو 2.4 مليار كيلووات/ ساعة، مقارنة مع نحو 3 ملايين كيلووات/ ساعة فى 2018. بعد دخول مجمع بنبان- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم – الخدمة بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات 2 مليار دولار.

يُذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بنهاية عام 2019 سجل نحو 6000 ميجاوات، بزيادة قدرها 2000 ميجاوات، بما يعادل 11% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر الذى بلغ نحو 55 ألف ميجاوات.

وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، بواقع 12% لطاقة الرياح، و6% للطاقة الكهرومائية، و2% للطاقة الشمسية.