«الطاقة المتجددة» تستهدف 270 مليون جنيه أرباحاً خلال 2022-2023

تستهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تحقيق أرباح تصل إلى 270 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2022 – 2023، مع ارتفاع إنتاج مشروعاتها.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن الأرباح ستسجل ارتفاعاً قدره نحو 15 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، مقارنة بعام 2022-2021 والذى من المرتقب أن يسجل 255 مليوناً.

وأضافت المصادر أن الهيئة تسعى لتحقيق زيادة فى إيراداتها خلال العام المالى المقبل، ومن المرتقب أن تسجل الإيرادات نحو 2.7 مليار جنيه خلال العام -2022 2023، بارتفاع قدره نحو 223 مليونا على العام الجاري، والبالغ نحو 2.476 مليار.

وأوضحت أن الزيادة فى الإيرادات يرجع إلى سعى الهيئة لإدخال مزيد من المشروعات للخدمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنتاجية بعض المشروعات القائمة التابعة للهيئة مع العمل على صيانة جميع مشروعاتها لزيادة الطاقة المنتجة منها، خاصة مشروعات الرياح.

وبلغ إجمالى الطاقة المتجددة المنتجة خلال العام المالى 2021/2020 حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2.2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.

وانتهت الهيئة من إنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تشغيله خلال الربع الأول من العام الجاري، ويضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات ساعة تم تنفيذها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية.

كما تنفذ الهيئة أيضًا مشروع خلايا شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، وينتظر بدء تشغيله منتصف 2023.

ونجحت الهيئة فى سداد حوالى 1.5 مليار جنيه قيمة التزاماتها المستحقة فى توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والدنمارك، وإسبانيا.

يذكر أن إنتاج وزارة الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفع إلى 7300 ميجاوات، تتضمن مشروعات القطاع الخاص، وأهمها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1465 ميجا وات باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط.

وتسعى مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجاوات على العام الجاري، بما يعادل %11، عبر عدد من المشروعات الجارى تدشينها، فيما يصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء لنحو 60 ألف ميجاوات تضم كل مصادر إنتاج الطاقة.