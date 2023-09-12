الطاقة المتجددة تحقق 3 مليارات جنيه إيرادات بنهاية 30 يونيو 2023

اجتمع اليوم مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بجلسته الرابعة لعام 2023، وبحضور عدد من قيادات القطاع، حيث استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2023، والذى أسفر عن ما يلى :

-بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 3 مليار جنيه ، بزيادة تتجاوز 670 مليون جنيه عن المستهدف .

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وفى نهاية الاجتماع أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل السادة العاملين بالهيئة والسادة أعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح.

مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المعنيةمن أجل الوصول للأهداف المرجوة ، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.

