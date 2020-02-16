«الطاقة المتجددة» تبدأ تخصيص أراض للنويس الإمارتية لإنشاء محطة شمسية

الأراضى تقع تحت تصرف هيئة الطاقة المتجددة فى ظل وجود أراض كان قد تم منحها لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة ولم تنفذ وتم سحبها، وإعادة تخصيصها لصالح النويس.

بدأت هيئة الطاقة المتجددة إجراءات تخصيص أراض لصالح شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 200 ميجاوات.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة لـ«المال» عن أن الهيئة ستتيح الأرض لصالح الشركة الإماراتية فى منطقة بنبان فى محافظة أسوان بمساحة تصل إلى 4 كلم مربع.

أضاف أن الأراضى تقع تحت تصرف هيئة الطاقة المتجددة فى ظل وجود أراض كان قد تم منحها لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة ولم تنفذ وتم سحبها، وإعادة تخصيصها لصالح النويس.

وأشار المصدر إلى أن الانتهاء من تخصيص وإتاحة الأرض سيتم خلال فبراير الجاري، وذلك بعد توقيع وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة الإماراتية نهاية ديسمبر الماضى لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بطاقة إنتاجية 700 ميجاوات واستثمارات 950 مليون دولار.

وتصل استثمارات المشروعات الشمسية إلى 200 مليون دولار، بقدرة 200 ميجاوات، وطاقة الرياح 750 مليون دولار بقدرة 500 ميجاوات.

ويذكر أن المصرية لنقل الكهرباء سوف تشترى الطاقة المنتجة من المشروعين بسعر 2.48 سنت لكل كيلووات ساعة من المحطة الشمسية، و3.1 سنت لكل كيلووات من طاقة الرياح ، وسوف ينفذ المشروعان بنظام «BOO» (البناء، والتشغيل، والتملك).

وسوف تقوم الشركة بإنشاء محطة الرياح على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل مرحلة، وتساهم الاتفاقية فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بواقع 280 ألف طن للشمسية، و600 ألف طن سنوياً للرياح.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توليد %20 من إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء بحلول 2022 من مصادر متجددة فى إطار خطتها للتحول تجاه الطاقة الخضراء.