الطاقة الذرية : 494 مفاعلا نوويا تعمل حول العالم

قال ميخائيل تشو داكوف، نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن نحو 494 مفاعلا نوويا تعمل حول العالم، ونحو 392 جيجاوات يتم إنتاجها عبر الطاقىة النووية، وهى أقصي طاقة تم إنتاجها.

وأضاف – خلال افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر “أتوم اكسبو” اليوم الإثنين – أنه تمت إضافة نحو 20 مفاعلا نوويا حول العالم خلال العامين الماضيين ، وهو أكبر رقم تمت إضافته منذ الثمانينات، وأن روسيا قامت بإنشاء أكثر تلك المفاعلات.

وأوضح أن روسيا الاتحادية، هى الدولة الوحيدة التى تنتج كاسحات الجليد النووية، والتى يتم استخدامها فى إزالة الجليد بالقطب الشمالى ، كما أن روسيا من الدول القليلة التى تقوم بأبحاث على المفاعلات الصغيرة وفائقة الصغر.

وأشار إلى أن معرض اليوم، هو خطوة لدعم الطاقة النووية النظيفة ، كما أنه يشهد مشاركة ضخمة ، موضحا أن شركة “روزاتوم” تقوم بتشغيل نحو 35 % من الطاقة فى روسيا.