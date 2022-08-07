«الطاقة الذرية» ومجموعة العربي توقعان بروتوكولًا لربط الأبحاث بتوطين وتعميق الصناعة

وقع اليوم الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية والمهندس صلاح عبد الجيد العربي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة بروتوكولًا للتعاون، برعاية مركز تحديث تصنيع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.

يأتي البروتوكول في إطار ما تتبناه الدولة من استراتيجية قومية لربط البحث العلمي بالصناعة، بهدف توطين التكنولوجيا التطبيقية وتعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.

وقال الحاج إن البروتوكول يهدف للاستفادة من الأبحاث العلمية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وربطها بتوطين الصناعة المصرية ومن الخبرات المتميزة لمركز البحوث والتطوير بمجموعة شركات العربي، وكذلك المجالات البحثية والتطبيقية بمراكز الهيئة.

كما أكد الدور المتميز لمركز تحديث الصناعة الداعم لهذا التعاون في جميع مراحله.

وأوضح العربي بأن المجموعة تفخر بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية أحد الصروح القومية بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأن مجالات التعاون ستشمل البحث والتطوير والاختبارات المتميزة والتسويق.

مؤكدا ان هذا التعاون يعد الأول من نوعه لتعاون مجموعة العربي مع المراكز البحثية المتخصصة في مصر، بهدف الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته في مجالات الصناعة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث تصنيع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن البروتوكول تم تحت رعاية مركز تحديث الصناعة الذي يولي اهتماماً كبيراً بربط الدراسات الاكاديمية والبحثية بالصناعة، والتي تعتبر من إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية الهادفة الي مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من الحاضرين من الجهات المشاركة، وشارك من الهيئة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتورة غادة عيسى رئيس مركز البحوث النووية، إضافة الى مجموعة من شركة العربي ومركز تحديث الصناعة.

وسيقون فرق العمل من الهيئة وفريق البحث والتطوير بمجموعة شركات العربي وفريق العمل بمركز تحديث الصناعة سيعقدون ورش عمل لوضع خطط العمل التنفيذية والبرامج الزمنية لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الجهات.