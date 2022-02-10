«الطاقة الذرية» و«تحديث الصناعة» يناقشان تدشين محطة شمسية

عقد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية اجتماعا اليوم بمقر الهيئة مع المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث تصنيع الصناعة بوزارة التجارة وفريقي العمل من الجهتين لبدء التعاون الفعلي بين هيئة الطاقة الذرية ومركز تحديث الصناعة.

وعرض فريق العمل بهيئة الطاقة الذرية خبرات الهيئة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والخبرات في المجالات ذات الصلة بين الجهتين والتي تتمثل في:

– التصنيع الذكي لأجهزة القياس الاشعاعي وأجهزة تتبع وسائل النقل الحاملة لأي مواد مشعة والخبرات في مجالات الخدمات الهندسية والتخصصات الإلكترونية الدقيقة والتي تفيد قطاعات عديدة من الصناعة.

كما تتضمن اختبارات التشغيل وكشف العيوب بأبراج التبريد والتقطير بشركات البترول وتحسين خواص المواد واكتشاف أماكن العيوب في خطوط الإنتاج للصناعات المختلفة وكذلك الكشف على المواسير داخل باطن الأرض.

– مجالات تحسين خواص المنتجات الزراعية المصرية والمنتجات الغذائية باستخدام وحدات التشعيع بهيئة الطاقة الذرية لزيادة منافستها للتصدير وتقليل الفاقد منها، إضافة على تحسين شكل المنتجات مع المصدرين المصريين لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بهدف دعم الاقتصاد القومي.

– خبرات الهيئة في مجالات استخدامات الطاقة الشمسية في الري والزراعة وكذلك العمارة البيئية. صورة من الاجتماع

كما تتطرق اللقاء في خطوات البدء الفعلي في تنفيذ أوجه التعاون بين الجهتين خاصة في مجالات التصنيع الذكي لأجهزة الكشف الإشعاعي وكذلك تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وتوصيلها على الشبكة بموقع هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

وستشمل المحطة جزء مهم بحيث يحتوي على عدة أنشطة بحث وتطوير لتحسين كفاءة استخدام الخلايا الشمسية وتطويرها للتعامل مع الواقع المصري وجعل هذا المشروع كمركز مرجعي لهذه الأنشطة.

وستبدأ فوراً فرق العمل من الجهتين في الخطوات التنفيذية المقترحة وتفعيل أوجه التعاون، وقد حضر الاجتماع من هيئة الطاقة الذرية عدد من قيادات الهيئة ومركز تحديث الصناعة.