طاقة

الطاقة الذرية: نستخدم الإشعاع لتعقيم المحاصيل ونستنبط سلالات زراعية جديدة

تقوم باستنباط سلالات زراعية جديدة
عمر سالم 1:40 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 1:40 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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قال الدكتور شريف الجوهرى المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، إن الهيئة تستخدم الإشعاع فى حفظ بعض المحاصيل والفواكه مثل الفراولة والبطاطس والبصل.

وأضاف – خلال ورشة للإعلاميين عن الطاقة الذرية – أنه يتم حفظ المحاصيل بتعريضها لجرعة محددة من الإشعاع لكى تحافظ عليها وتقتل الفطريات التى تسبب فسادها ، وهذه طريقة آمنة للغاية  ومسموح بها عالميا.

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الجوهري خلال الورشة

وأشار إلى أن الهيئة عبر مهندسيها تقوم طوال الوقت على استنباط سلالات جديدة لعدد من المحاصيل الزراعية مثل الترمس والقمح والسمسم.

وأكد أن الهيئة نجحت فى صناعة أجهزة القياس الإشعاعى المستخدمة فى عدة مجالات منها الخدمات الطبية ، بعدما كانت مصر تستوردها من الخارج .

وأضاف الجوهرى أنه يجرى حاليا اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة لتحديث تلك الأجهزة وتطويرها تمهيدا لتصديرها للخارج.

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وآوضح أن المنشآت النووية تضم مراكز أبحاث نووية ومفاعلات أبحاث نووية ومحطات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء،بالاضافة إلى معامل نووية ومعجلات نووية، ومعالجة النفايات النووية، وكذلك منشآت استخراج اليورانيوم.

وأوضح الجوهرى أن الهيئة تقدم عدة خدمات هى:
1-تطوير وتدريب الكوادر الفنية
2-البحوث التطبيقية فى المجالات النووية
3-إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية.

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4-حفظ المنتجات الزراعية وتعقيم المستلزمات الطبية.
5-إنتاج طفرات زراعية متميزة
6- إنتاج أجهزة الكشف الإشعاعى.

7-معالجة المياه واستخدامات الطاقة الشمسية
8- ترشيد الطاقة فى المنشآت .

وتنظم هيئة الطاقة الذرية ورشة عمل للإعلاميين تتضمن عرضا متكاملا لأنشطة هيئة الطاقة الذرية وأنواع المنشآت النووية، وكذلك طرق الوقاية الإشعاعية بالإضافة للنواحى الأمنية وعلاقتها بالإعلام فى المجال النووى.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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