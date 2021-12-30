«الطاقة الذرية»: رقابة صارمة على الواردات للتأكد من تجنب الإشعاع المضر

قال الدكتور محمد رضا عز الدين عضو لجنة المعايير النووية على مستوى العالم ورئيس هيئة الرقابة النووية الأسبق، إن هيئة الطاقة الذرية تراقب جميع الواردات والصادرات لخلوها من الإشعاع المضر، مؤكدا أنه لا مخاطر إشعاعية من جميع الواردات للسوق المصرية.

وأضاف عز الدين خلال ورشة عمل اليوم عن الطاقة الذرية، أن الإنسان من الممكن أن يتعرض للإشعاع إما عن طريق الأكل والشرب والاستنشاق والحقن، والحقن هو الحالة الوحيدة المسموح بها لدخول الإشعاع لجسم.

الدكتور محمد رضا

وكشف عز الدين، أن هيئة الطاقة الذرية بها مركز قومى لتكنولوجيا الإشعاع فيه أكثر من 120 خبيرا لدراسة الحدود الآمنة لأى مواد معرضة للأشعة، وعند استخدام الإشعاع فى حفظ المحاصيل فالإشعاع يكون موجه للفطريات لقتلها وليس للغذاء.

أما المواد المستوردة من الخارج، فهناك رقابة صارمة عليها فى المطارات والموانئ.

وكشف أن هناك 3 أنواع للإشعاع وهى ألفا وبيتا وچاما، متابعا أن النوع الأول هو أشعة ألفا وهى أشعة لا تستطيع أن تتحرك سم واحد فى الهواء وتكمن طريقة الحماية منها بمجرد ورقة.

أما أشعة بيتا تسير فى الهواء عدة سنتيمترات ولا تستطيع الورقة الحماية منها وإنما تحتاج لرقاقة ألمونيوم.

أما أشعة جاما فأوضح رضا عز الدين أن تلك الأشعة تستطيع السير عدة كيلومترات فى الهواء وتخترق أمتارا من الخرسانة، وأمتارا من الماء وعدة سنتيمترات من الرصاص ولذلك فهى الأقوى ويمكن منع الأشعة من الاختراق عن طريق كتلة سميكة من الرصاص.

ونصح عز الدين، المتعرضين للإشعاع بتخفيض وقت التعرض وزيادة المسافة عن المصدر واتخاذ درع للوقاية حسب نوع الأشعة.

وتنظم هيئة الطاقة الذرية ورشة عمل للإعلاميين تتضمن عرض متكامل لأنشطة هيئة الطاقة الذرية وأنواع المنشآت النووية، وكذلك طرق الوقاية الإشعاعية، إضافة للنواحى الأمنية وعلاقتها بالإعلام فى المجال النووى.