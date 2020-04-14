الطاقة الذرية: خبراء بكافة المنافذ للتأكد من خلو الواردات من التلوث الأشعاعي (صور)

قامت بتعقيم ما يقرب من 1245 متر مكعب من المنتجات الطبية والأعشاب

قالت هيئة الطاقة الذرية ، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، إن خبراء الكشف الاشعاعي بالهيئة بالتواجد بشكل دائم ومستمر في كافة منافذ الدولة البحرية والجوية للتأكد من خلو الواردات من أى تلوث أشعاعي قد يؤثر علي البيئة المصرية وصحة المواطن المصري.

وأضاف الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس الهيئة، أنها قامت بتعقيم ما يقرب من 1245 متر مكعب من المنتجات الطبية والأعشاب في الفترة من 18/3/2020 حتي 13/4/2020. تعقيم المواد الطبية

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بتوفير مستلزمات طبية معقمة بأفضل وسائل التعقييم للمواطن المصري ودعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والأعشاب.

جاء ذلك بحسب تقرير استعرضه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، في إطار المتابعة الدورية لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ الأعمال على أكمل وجه مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. التأكد من التلوث الأشعاعي

وقامت الهيئة بتنفيذ قرار المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بالجهات الإدراية للدولة إلى الحد الأدني مع مراعاة كافة الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأفاد التقرير بإستمرار الهيئة في تقديم الخدمات اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة بصورة منتظمة ولا سيما القطاع الصحي مع الإستمرار في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية حتي لا تتأثر تلك الصناعات خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد وذلك بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم تلك الخدمات في مصر.

كما تقدم هيئة الطاقة الذرية خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووي ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة في 20 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وقامت الهيئة في الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولد تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات في مصر.

وأكد التقرير على استمرار الهيئة في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي وحماية البيئة المصرية وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية التي تراكمت لأكثر من ستين عاماً من أجل أمن ورفاهية المواطن والدولة المصرية.