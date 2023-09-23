«الطاقة الذرية» تنهي أكبر تدريب صيفي لـ1900 طالب من 20 جامعة مصرية

انتهت هيئة الطاقة الذرية تنفيذ أكبر برنامج تدريب صيفي لشباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز هيئة الطاقة الذرية بموقعي مدينة نصر وأنشاص.

وتم تدريب عدد 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية على مدار ثلاثة أشهر بغرض تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فضلاً عن تمكينهم من ريادة الأعمال وكذلك لتأهيلهم للإشتراك في البرنامج النووي المصري.

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة ، بأن الهيئة قد بدأت الإعداد لتنظيم هذا التدريب الكبير منذ شهر فبراير 2023 حيث تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة برنامج التدريب الصيفي برئاسة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وتشمل في عضويتها رؤساء المراكز العلمية بالهيئة.

كما تشمل في عضويتها رؤساء المشروعات الكبرى مثل المفاعل التجريبي الثاني والسيكلترون وممثلين من أعضاء هيئة التدريس من المراكز العلمية وإدارة التدريب والإدارات الفنية والإدارية المختصة بالهيئة وقد قامت الهيئة بالإعلان عن البرنامج لجميع طلاب الجامعات المصرية المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من جميع الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وبتقدير لايقل عن جيد.

وأكد أنه سعيد بانتهاء البرنامج التدريبي الكبير لطلاب الجامعات المصرية وأن الهيئة ستسعى السنوات القادمة لزيادة الإعداد نظراً للإقبال الكبير من شباب الجامعات للتعرف على أنشطة الهيئة العلمية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كما أن التدريب يوفر أيضاً التدريب العملي وزيارة المشروعات الكبرى بها مثل مفاعل مصر البحثي والسيكلترون ووحدة التشعيع الجامي.

وقال هداية أحمد بأنه قد تم إطلاق البرنامج في 15 يوليو 2023 وأستمر لمدة ثلاثة أشهر. وقد تقسيم الطلاب إلى مجموعات طبقاً للتخصصات والتي شملت مجالات الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، الطب.

وقد تم توزيع الطلاب طبقاً للتخصصات على مراكز الهيئة بموقع مدينة نصر والذي يضم المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وكذلك بموقع أنشاص والذي يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة بالإضافة إلى مشروعي المفاعل التجريبي الثاني والسيكلترون.

وقد شارك في البرنامج التدريبي جميع أقسام الهيئة التي تبلغ 44 قسم علمي كما شارك في التدريب حوالي 250 عضو هيئة تدريس من كافة الأجيال العلمية بالهيئة شاملة جيل الرواد وكذلك شباب العلماء. وقد شمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي.

كما شمل التدريب زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص. وقد تم تنفيذ تقييم للطلبة في نهاية كل برنامج تدريبي.