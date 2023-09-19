«الطاقة الذرية» تنظم ورشة لمنح تراخيص العمل في المجال الإشعاعي

افتتح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والدكتور محمد أحمد جمعة مقرر اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع، اليوم ورشة العمل الرابعة عن الوقاية الإشعاعية والتي تنظمها اللجنة التوجهية للشبكة القومية للفيزياء بعضوية علماء وخبراء من الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العلمية المصرية.

وقال كامل بأن الورشة تأتي في إطار حرص هيئة الطاقة الذرية والشبكة القومية لفيزياء الإشعاع والوقاية على توعية العاملين في مجالات استخدام الإشعاع المؤين وكذلك تأهيلهم للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في مجالات الإشعاع المؤين.

وأضاف: “كما تشمل استعراض لأحدث إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية في مجال الوقاية الإشعاعية للاسترشاد بها فى مجالات الأمان النووى والإشعاعى داخل جمهورية مصر العربية وكذلك للاستفادة منها في مجالات الوقاية الإشعاعية والطوارئ الإشعاعية.

وقال جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ورئيس الورشة بأن الورشة تناقش عدة محاور منها تاريخ الوقاية الإشعاعية في مصر من عام 1955 حتى الآن، المنظمات الدولية في مجالات الوقاية الإشعاعية، متطلبات الوقاية الإشعاعية للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عرض عام لقانون تنظيم الأنشطة النووية.

وتابع جمعة : إن الورشة تشمل عقد عدد سبعة جلسات علمية وجلسة حوار لتحفيز شباب العلماء في تخصص الوقاية الإشعاعية على إجراء البحوث العلمية البحتة والبحوث التطبيقية

شارك في إدارة الجلسات عدد من المسئولين ورئيس المركز القومي للامان النووي الأسبق، وطلعت غازي، ومحمد متولي من جامعة المنصورة، ومحمد سعيد من جامعة الإسكندرية، ومحمد البنا من جامعة الأزهر. كما يشارك فى الورشة نخبة من العلماء والشباب من هيئة الطاقة الذرية والجامعات المصرية

حضر ورشة العمل عدد من خبراء ومسئولي الوقاية الإشعاعية و العاملين في مجالات استخدامات الإشعاعات المؤينة والوقاية الإشعاعية، كما حضر الورشة مجموعة من شباب الباحثين، وممثلين من هيئة المحطات النووية ومركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي ومركز تكنولوجيا الإشعاع ومركز البحوث النووية وجامعة المنصورة وجامعة دمنهور وجامعة قناة السويس وجامعة الإسكندرية والأزهر وكذلك القطاع الخاص.