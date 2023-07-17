«الطاقة الذرية» تطلق أكبر برنامج صيفي لتدريب 1900 طالب من الجامعات المصرية 

أطلق الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إشارة البدء في تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية بمدينة نصر وأنشاص، بهدف تدريب 1900 طالب وطالبة على مدار ثلاثة أشهر.

ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2014 والذي يوافق 15 يوليو، للاحتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات التدريبية اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول على العمل اللائق، فضلاً عن تمكينهم من ريادة الأعمال ،وفي إطار توجيهات الرئيس للحكومة بأن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال الحاج إن التدريب انطلق في جميع مراكز الهيئة دفعة واحدة حيث استقبلت مراكز الهيئة المجموعة الأولى من الطلبة وعددهم 450 طالبا من جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس والذين تم توزيعهم على جميع مراكز الهيئة والمشروعات الكبرى بأنشاص ومدينة نصر.

واستقبل مركز البحوث النووية بأنشاص عدد 160 طالباً حيث استقبلتهم الدكتورة ليلى فكري نائب رئيس الهيئة الأسبق ورؤساء الشعب العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالأقسام المشاركة في التدريب ورحبوا بالطلبة.

وتم استعراض نشأة مركز البحوث النووية بأنشاص أقدم مراكز الهيئة والذي تغطي أنشطته البحوث النووية الأساسية في فروع الفيزياء النظرية والتجريبية، وتصميم وتشغيل المعجلات الأيونية، بحوث وتطبيقات الليزر والبلازما، بحوث تطوير الإلكترونيات ، مجال هندسة المفاعلات، علوم وهندسة المواد ومواد المفاعلات، تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة، الكيمياء الإشعاعية، بحوث واستصلاح الأراضي.

كما استقبل مركز المعامل الحارة بأنشاص 100 طالب واستقبلهم الدكتور عماد البرعي رئيس المركز ورؤساء الأقسام العلمية حيث تحدث عن نشأة المعمل الحار وأنشطته التي تشمل مجالات معالجة النفايات المشعة بجميع أشكالها، وكذلك تطوير وإنتاج النظائر المشعة لكافة الإستخدامات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها. بالإضافة إلى إنتاج المركبات الصيدلانية المرقمة واسعة الاستخدام فى التشخيص الطبى.

كما استقبل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص عدد 15 طالبا حيث استقبلهم الدكتور مجدي زكي مدير مفاعل مصر البحثي الثاني والذي تحدث عن نشأة مشروع المفاعل وأنشطته في مجالات البحوث النووية وإنتاج النظائر المشعة الطبية لأغراض الفحص والعلاج.

واستقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عدد 85 طالباً واستقبلتهم الدكتورة سحر إسماعيل رئيسة المركز ورؤساء الشعب والأقسام العلمية بالمركز حيث رحبت بالطلبة وتحدثت عن أنشطة المركز والتي تشمل البحوث التكنولوجية الخاصة باستخدامات الإشعاع فى الأغراض الطبية والزراعية والصناعية.

كما تحدثت عن أنشطة المركز في مجال حفظ الأغذية والمنتجات الغذائية والمنتجات الطبية والأنسجة البيولوجية، وكذلك مجالات استخدام كيمياء البوليمرات لتحسين خواص المواد والمنسوجات والمطاط والأخشاب، وتحدثت عن امتلاك المركز لوحدتي تشعيع جامي بمدينة نصر والأسكندرية وكذلك معجل الكتروني الذي يستخدم في أغراض البحوث بالإضافة إلى أغراض التشعيع للمنتجات.

وختاماً، استقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر عدد 40 طالباً واستقبلتهم الدكتورة نادية لطفي رئيسة المركز وأعضاء اللجنة الاستشارية للتدريب حيث أستعرضت نشأة المركز والذي يضم ثلاثة شعب علمية وعدد تسعة أقسام علمية وكذلك وحدة للدعم الفني للطوارئ النووية والإشعاعية ومركز التدريب ومعمل هيدرولوجيا النظائر ومعمل مركزي.

كما تحدثت عن أنشطة المركز في مجالات دراسات اختيار مواقع المنشآت النووية والإشعاعية والدراسات البيئية، وتوكيد ورقابة الجودة، وهندسة الأمان النووي وأمان دورة الوقود النووي والوقاية الإشعاعية والأمان الاشعاعي ومجالات الضمانات والأمن النووي للمنشآت النووية والإشعاعية والتخطيط والاستعداد لحالات الطوارئ النووية وكذلك الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان الإشعاعي في شتى المجالات.

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي إن الهيئة تستضيف الطلاب في الفترة من 16 يوليو حتى 16 سبتمبر 2023، حيث تم تقسيم الطلاب العدد لأربع مجموعات طبقاً للتخصصات وتتوزع هذه المجموعات على مراكز الهيئة المختلفة طبقاً لتخصصات الطلبة والتي تشمل الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم كما يشمل كل برنامج تدريبي جزأين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.