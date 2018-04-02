الطاقة الذرية تستهدف تصدير نظائر مشعة لدول عربية

عمر سالم:قال الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن هيئة الطاقة الذرية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من النظائر المشعة.وأضاف فى مؤتمر صحفي اليوم على هامش جولة بالهيئة، أن الهيئة ستقوم بتصدير النظائر إلى سوريا والأردن، وبعض الدول العربية، لتحقيق عوائد اقتصادية م



عمر سالم:

قال الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن هيئة الطاقة الذرية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من النظائر المشعة.

وأضاف فى مؤتمر صحفي اليوم على هامش جولة بالهيئة، أن الهيئة ستقوم بتصدير النظائر إلى سوريا والأردن، وبعض الدول العربية، لتحقيق عوائد اقتصادية من وراء تشغيل تلك المفاعلات.

وأوضح أن الهيئة تمتلك مفاعلين ذريين بإنشاص لإنتاج النظائر المشعة وللأبحاث النووية، كما أنها تنتج أضعاف احتياجات مصر من النظائر، مؤكدا أن مصر تحتاج لمضاعفة مراكز العلاج بالنظائر المشعة.

وقال إن النظائر المشعة يتم استخدامها لعلاج أمراض الأورام، والسرطان، ولخدمة الوحدات التى تستخدم التعقيم بالإشعاع.

وأكد على أن الهيئة تسعي لزيادة قدرة المفاعلات المنتجة للنظائر المشعة، كما أنها المسئولة عن التعامل مع جميع النفايات المشعة على مستوي الجمهورية.