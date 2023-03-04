الطاقة الذرية تستعد لتنظيم 3 فعاليات دولية بالقاهرة

تستعد هيئة الطاقة الذرية لتنظيم 3 فعاليات دولية خلال هذا الأسبوع مما يعكس ويؤكد مكانة مصر الدولية وريادتها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية انه على المستوى الدولي تستضيف الهيئة الدكتور نيل جرفيس منسق برامج التعاون الفني بقطاع أفريقيا بقسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، والذي تستمر زيارته للقاهرة لمدة أسبوع لمراجعة استراتيجية التعاون الفني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الجهات النووية وغيرها في مصر.

وتبدأ الزيارة بلقاء الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسادة نواب رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي.

وخلال الأسبوع سيزور جميع الجهات النووية في مصر وتشمل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة الإشعاعية، وهيئة المواد النووية، بالإضافة إلى جامعة عين شمس وكذلك المركز الطبي العالمي. وسيختتم زيارته بورشة عمل بهيئة الطاقة الذرية لمناقشة الخطة المستقبلية لمشروعات الدعم الفني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الجهات المصرية.

وعلى المستوى الأفريقي تنظم هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع قطاع أفريقيا بقسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ومنظمة الأفرا ورشة العمل الأفريقية الاقليمية عن استراتيجية تسويق وخطط عمل مفاعلات الأبحاث النووية لدعم الدول الأفريقية التى تعتزم إنشاء مفاعلات نووية للابحاث.

كما يتم دراسة تسويق منتجاتها، ويشرف عليها الأستاذ الدكتور مجدي زكي مدير مفاعل مصر البحثي الثاني والمنسق الوطنى للورشة والدكتورة عزة كشلان من قطاع أفريقيا بقسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتهدف ورشة العمل إلى دعم الدول الأفريقية وبناء إمكانياتها لأستخدامات مفاعلات الأبحاث النووية وذلك من خلال استعراض وطرق استخدام أنظمة التشغيل المختلفة، وعرض افضل التجارب الدولية في مجال تحويل الاستراتيجيات إلى خطط تنفيذية عملية.

كما سيتم وضع أنظمة لتسويق المنتجات التجارية من نظائر مشعة وغيرها، ودراسة أساليب التسويق ودراسات الأسواق وختاماً تنظيم وتطوير العلاقات بين المستخدمين وقطاعات الصناعة والتجارة، وكذلك الأستراتيجيات الداعمة للتسويق. وستسمر ورشة العمل من 5- 9 مارس 2023 ويشارك بها علماء من الجزائر، مصر، الكونغو، غانا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا.

وعلى المستوى العربي تنظم الهيئة خلال هذا الأسبوع أيضاً بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية الدورة التدريبية المتقدمة عن إستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية والنظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات والأمراض ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية والتي ستعقد في الفترة من 5 – 9 مارس 2023.

كما سيتم زيارة مصنع انتاج النظائر والسيكلترون الالكتروني بأنشاص بالإضافة إلى زيارة مستشفى علاج أورام الأطفال 57357. ويحضر هذه الدورة عدد من المتدربين من الأردن،مصر، السودان موريتانيا، العراق، السعودية، تونس.