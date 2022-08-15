الطاقة الذرية تدرب 30 طالبا سودانيا بمجمع المفاعل البحثي الثاني بأنشاص

قامت هيئة الطاقة الذرية المصرية وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع هيئة الطاقة الذرية السودانية للتعاون في مجالات التدريب والدعم الفني للأشقاء السودانيين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باستضافة 30 طالبا سودانيا.

وبدأت اليوم الدورة التدريبية المتخصصة لطلبة السنة النهائية بقسم الهندسة النووية بجامعة السودان بالسودان والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بانشاص.

وافتتح البرنامج التدريبي الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ومن الجانب السوداني الدكتور احمد عبد المغني بقسم الهندسة النووية بجامعة السودان بالسودان والدكتور مجدي زكي المشرف على مجمع المفاعل النووي بانشاص.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأننا نسعى بامكانياتنا العلمية والفنية لدعم وتدريب الكوادر البشرية من جميع الدول العربية خاصة التي تبدأ برامج لإنشاء مفاعلات نووية للابحاث ومنها دولة السودان الشقيق .

و اكد الدكتور هداية احمد بأن الهيئة تسعى لجذب المزيد من المشاركون من طلبة الجامعات السودانية للتدريب بالهيئة وان هذا البرنامج التدريبي المتخصص في مفاعلات الأبحاث النووية هو الأول للأشقاء بدولة السودان.

وأشار الدكتور مجدي زكي بأن البرنامج سيشمل محاضرات نظرية لمجموعة من المتخصصين من الهيئة عن مفاعلات الأبحاث وأنظمة الامان النووي وإنتاج النظائر المشعة.

وأضاف بأن البرنامج يشمل زيارات ميدانية للمفاعل ، وحضور الطلبة تدريبا عمليا على تشغيل المفاعل وأنظمة الامان به، وأن البرنامج يستمر على مدار أسبوعين.