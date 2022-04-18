«الطاقة الذرية» تبحث مع روساتوم تفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي للمفاعل البحثي الثانى

استقبل الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، وفدا من مؤسسة تفيل الروسية ومصنع “نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية” التابع لشركة تفيل TVEL ” للوقود النووي والتابعين لمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية ، لمتابعة تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي.

كما تقوم الشركة الروسية بتوريد بعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم، وقد وقعت الهيئة هذه العقود منذ عام 2017 والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني حتى عام 2030.

عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية

حضر اللقاء الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية والمشرف على مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني والدكتور عامر جلال عبد العظيم مدير مصنع الوقود النووي بمجمع مفاعل مصر البحثي بأنشاص.

كما قام الوفد بزيارة لمصنع الوقود النووي بأنشاص واستعرض الدكتور عامر جلال للوفد الروسي مراحل الإنتاج والاختبارات الخاصة بالجودة ، وتم عقد اجتماعات مشتركة على مدار اليوم لمناقشة زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في المستقبل من خلال الاستفادة من خبرات الجانب الروسي في جودة الإنتاج ومراحل فحص وتصنيع وإنتاج الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني.

تجدر الإشارة بأن مصنع “نوفوسيبيرسك” للمركزات الكيميائية الروسي، يعد واحدًا من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث في روسيا وخارجها.

وهو يعمل من ضمن شركة “تفيل” للوقود التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية. وتضم “تفيل” منشآت لإنتاج الوقود النووي، كما أنها تشمل قطاع للبحث العلمي والتطوير. وتعد الشركة المورّد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وتوفر الوقود لعدد 78 مفاعلًا لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 30 مفاعلا بحثيا على مستوى العالم.

وقال عمرو الحاج إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين الهيئة ومؤسسة روساتوم الروسية لدعم برنامج المشروع النووي المصري باعتبار هيئة الطاقة الذرية المدرسة العلمية العريقة في مصر والتي تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى خبراتها في تصنيع الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني والذي يقوم بإنتاج النظائر المشعة وتغطية السوق المحلي المصري.