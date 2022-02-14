طاقة

الطاقة الذرية تبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ

قام الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بزيارة الى جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ . والتقى الحاج بمديري الفروع وعمداء كليات العلوم الأساسية و الطب البيطري و الهندسة والزراعات الصحراوية ولفيف من الاساتذه من الكليات المختلفه لبحث أوجه التعاون…

عمر سالم 1:01 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22 1:01 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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قام الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بزيارة الى جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ .

والتقى الحاج بمديري الفروع وعمداء كليات العلوم الأساسية و الطب البيطري و الهندسة والزراعات الصحراوية ولفيف من الاساتذه من الكليات المختلفه لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والجامعة .

وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة للتعريف بالأنشطة البحثية بين الجانبين تمهيدا للتعاون مع جامعة الملك سلمان في إنتاج بحوث علميه تطبيقية والاشتراك في مشروعات علمية بما يساعد في نشر العلوم النووية والإشعاعية وتوسعة القاعدة العلمية لخريجي الجامعة.

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صورة من الاجتماع

وتم الاتفاق علي تنظيم زيارات  ميدانية علمية من طلاب الكليات المختلفه للمنشآت النوويه والاشعاعيه بهيئة الطاقة الذرية للتعرف على الأنشطة العلمية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية و لزياده الوعي المجتمعي لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج النووي المصري

يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية ، هو مشروع لإنشاء جامعة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء ، عبر عدد من الاتفاقيات لتمويل عدة مشروعات في مختلف المجالات على مرحلتين الاولي لتمويل مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور «المرحلة الأولى» بين مصر و الصندوق السعودي للتنمية.

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 ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمستوى العلمي ورفع التوعية والتعليم بالمنطق ، كما يتيح المشروع لسكان سيناء وغيرها فرصة التعليم الجامعي، يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء أو البيئات المماثلة

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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