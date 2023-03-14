الطاقة الذرية بالإسكندرية تحصل على شهادة «الأيزو» فى جودة البرامج التدريبية 

تسلم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية شهادة الأيزو «2018: 21001» في الإدارة وجودة التعليم والتدريب من شركة OSS الدولية والذي حصل عليها فرع الهيئة بالإسكندرية بمجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريب المتخصص وإصدار الشهادات في المجالات ذات الصلة بالتدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

حضر مراسم استلام الشهادة الدكتور هداية أحمد نائب رئيس الهيئة والمشرف على فرع الهيئة بالإسكندرية والدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والدكتورة نادية لطفي رئيس مركز بحوث الأمان النووي، والدكتور حسن شعبان احد مؤسسين فرع الهيئة بالإسكندرية والمسئول عن تنفيذ برامج الجودة بالفرع والدكتور محمد غنيم أستاذ الفلزات المتفرغ بالهيئة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالهيئة بالإسكندرية.

واعرب عن سعادته بتحقيق العاملين بفرع الهيئة بالإسكندرية لهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة وإدارة الجودة بالهيئة والذي يعتمد على التفكير العلمي.