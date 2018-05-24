الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

رويترزذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية التي يفرضها الاتفاق النووي على أنشطتها النووية، رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015.وأضافت الوكالة أن بإمكان إيران أن تكون أسرع وأكثر فاعلية في السماح للمف

رويترز

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية التي يفرضها الاتفاق النووي على أنشطتها النووية، رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

وأضافت الوكالة أن بإمكان إيران أن تكون أسرع وأكثر فاعلية في السماح للمفتشين بدخول إضافي مفاجئ لمواقعها.

وفي أول تقرير من نوعه منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن في الثامن من مايو، قالت الوكالة إن إيران ملتزمة بالحدود القصوى لمستوى تخصيب اليورانيوم ولمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وبنود أخرى.

بيد أن التقرير انتقد إيران لتلكؤها بشأن ما يعرف بعمليات التفتيش ”التكميلية“ بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الذي تنفذه إيران في إطار الاتفاق، وعادة تتم عمليات التفتيش تلك بعد إخطار قبلها بفترة وجيزة.

وقالت الوكالة في التقرير السري الذي أرسلته للدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز: ”الوكالة… نفذت عمليات دخول تكميلية بموجب البروتوكول الإضافي لكل المواقع والأماكن التي احتاجت لزيارتها في إيران“ مشيرة إلى أن إيران فعلت ذلك بناء على التزامها بالاتفاق النووي لكن بإمكانها أن تفعل ما هو أفضل.

وأضاف التقرير: ”التعاون الفاعل من إيران في الوقت المناسب بالسماح بالدخول لتنفيذ تلك العمليات سيسهل تطبيق البروتوكول الإضافي ويعزز الثقة“.

وجاء التقرير في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنقاذ جوهر الاتفاق وهو تخفيف العقوبات مقابل قيود على إنتاج الوقود النووي الإيراني، وسيعيد ترامب فرض العقوبات الأمريكية على طهران بما يهدد بتقويض الاتفاق والتسبب في رد فعل انتقامي من إيران.