«الطاقة الدولية»: مبيعات السيارات الكهربية عالميا تخطت 10 ملايين في 2022

تخطت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية 10 ملايين سيارة في ا2022، واستحوذت الصين على نحو 60% من السوق.، بحسب التقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشر الأربعاء أن واحدة من كل خمس سيارات ستباع حول العالم هذا العام ستكون كهربائية.

وأوضح التقرير: مبيعات السيارات الكهربائية – بما يشمل العاملة بالبطاريات والهجينة – تجاوزت 10 ملايين في العام الماضي، بارتفاع 55% مقارنة بعام 2021.

وبشكل إجمالي، كانت هناك أكثر من 26 مليون سيارة كهربائية على الطرق حول العالم في 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بعام 2021.

وأوضح البيان المصاحب للتقرير: هذا النمو الهائل يعني أن حصة السيارات الكهربائية من سوق السيارات الإجمالي ارتفعت من حوالي 4% في عام 2020 إلى 14% في عام 2022، ومن المقرر ارتفاعها إلى 18% هذا العام