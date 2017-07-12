الطاقة الدولية: تراجع الاستثمارات العالمية 12% فى 2016

أعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، أن إجمالى استثمارات الطاقة تراجع 12% خلال عام 2016 لينزل إلى 1.7 تريليون دولار للعام الثاني على التوالي بالمقارنة مع الإجمالى عام 2015، بينما هوت استثمارات النفط والغاز 26% لتنخفض إلى 650 مليار دولار في 2016 في حين هبطت استثمارات توليد الكهرباء 5% فقط.

وبلغت استثمارات الكهرباء في أنحاء العالم 718 مليار دولار مدعومة بزيادة الإنفاق على الشبكات الأمر الذى عوض أثر تراجع الاستثمارات في توليد الكهرباء كما جاء فى التقرير الذى أكد أن الاستثمار في زيادة طاقة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والبالغ 297 مليار دولار يظل أكبر مجالات الإنفاق في قطاع الكهرباء رغم تراجعه 3%.

وذكرت وكالة رويترز أن الاستثمارات فى الكهرباء تجاوزت استثمارات النفط والغاز للمرة الأولى على الإطلاق في 2016 بفعل فورة الإنفاق على الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وانخفاض أسعار النفط الخام، غير أنه من المتوقع انتعاش استثمارات البترول والغاز بشكل متواضع لتزيد بنسبة 3% هذا العام بفضل زيادة 53 53% فى استثمارات النفط الصخري الأمريكي وإنفاق روسيا والشرق الأوسط.



وقال لازلو فارو كبير اقتصاديي وكالة الطاقة للصحفيين “الانخفاض (في استثمارات الطاقة) يرجع إلى الهبوط طويل الأمد في أسعار النفط وقد كانت تلك فترة تخفيضات استثمارية حادة والتقدم التكنولوجي الذي يقلص تكاليف الاستثمار في الكهرباء من المصادر المتجددة وفي النفط والغاز.

وقالت الوكالة إنه رغم تراجع استثمارات الطاقة المتجددة 3% عنها قبل خمس سنوات فإن الاستثمار في زيادة القدرة التوليدية نما بأكثر من 50% والإنتاج المتوقع من تلك الطاقة يزيد بحوالى 35% بفضل تراجع تكلفة الوحدات والتطور التكنولوجي في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.