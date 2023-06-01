«الطاقة الدولية» تتوقع نمو السعة العالمية للطاقة المتجددة في 2023

توقعت وكالة الطاقة الدوليةارتفاع السعة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع الثلث خلال العام الجاري، بفضل السياسات الحكومية القوية والمخاوف ذات الصلة بأمن الطاقة، التي تؤدي إلى زيادات قدرات الطاقة النظيفة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة، ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 جيجاوات، وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق، لتصل إلى 440 جيجاوات في 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا العام المقبل، إلى 4500 جيجاوات، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقودان التوسع السريع لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد”.

وأضاف “هذا العام، من المقرر أن يضيف العالم قدرة قياسية من مصادر الطاقة المتجددة لأنظمة الكهرباء – تعادل أكثر من إجمالي قدرة الطاقة لألمانيا وإسبانيا معا”.

ويأتي تعزيز الطاقة المتجددة في صدارة الجهود الأوروبية لمعالجة أزمة الطاقة في أعقاب حرب أوكرانيا. كما ستقود التدابير الجديدة إلى زيادات كبيرة في القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة والهند خلال العامين المقبلين.