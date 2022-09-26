مصر تخطط للوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك إلى 45% عام 2035

قالت مديحة عبد العظيم مسئول الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بوزارة الكهرباء، سوق الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر يحقق نمو بشكل مستمر من خلال استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

واضافت أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986 لتنظيم عمليه أنشأت محطات الطاقة سواء مملوكة للهيئة او الشركات القطاع الخاص أن نصل في عام 2022 بنسبة 20% طاقة جديدة ومتجددة من حجم استهلاك الطاقة، ونخطط للوصول الي 42% في عام 2035.

واضافت خلال كلمتها بمؤتمر للطاقة الشمسية، لشركة جينكو سولار لمشروعاتها ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 .

وأكدت أن الدولة نفذت العديد من التشريعات والقوانين المنظومة للتشيجع علي الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها تعديل قانون هيئة الطاقة الجديدة في 2014، وبعدها إصدار قانون الكهرباء، وقرارات الدولة لتخصيص اراضي لصالح الهيئة لتنفيذ مشروعات ومحطات.

وتابعت، أن سوق الطاقة المتجددة في مصر في زيادة كبيرة، حيث خلال السنوات المقبلة ستشهد مصر زيادة عدد مشروعاتها في كافة القطاعات المختلفة.

وتابعت أن من المشروعات التي عملت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية في خليج السويس، وأسوان، وجنوب سيناء، وأن هناك دراسة جارية حاليا لزيادة عدد المشروعات بعد زيادة مساحة الأراضي التي نمتلكها.