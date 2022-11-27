«الطاقة الجديدة» تقترب من إطلاق منصة إلكترونية موحدة مطلع 2023

كشفت مديحة عبدالعظيم، مسئول الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بوزارة الكهرباء، عن اقتراب الهيئة من إطلاق منصة رقمية متطورة تجمع كل المتعاملين بسوق الطاقة الجديدة والمتجددة فى كيان موحد مطلع 2023.

وأضاف مسئول الطاقة الجديدة والمتجددة لـ«المال»، أن المنصة تهدف الى توحيد كافة المتعاملين بسوق الطاقة الجديدة خاصة «الشمسية» بشكل شامل وإنشاء حساب لكل شركة عاملة فى السوق المصرية، إضافة إلى إنشاء حسابات أخرى لكافة العملاء لخلق قاعدة بيانات شاملة وتبسيط إجراءات التعامل بين كافة الشركاء.

وذكرت أن المنصة تهدف إلى ملاحقة الوتيرة السريعة لنمو قطاع الطاقة الجديدة والإقبال على تنفيذ مشروعات طاقة شمسية فى كافة المنشآت الخاصة والعامة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات التكنولوجية لتنفيذ تلك المنصة وعلى الشكل المتطور والمرجو منها.

وأوضحت أن المنصة الجديدة تجمع مسئولى الهيئة والشركات الخاصة والشركة القابضة لكهرباء مصر والعملاء، لافتة إلى أن التقديم وتسليم الأوراق سيكون أونلاين عبر تلك المنصة، إضافة إلى عمل حسابات خاصة للعملاء الصغار.

وأشارت إلى أن تلك المنصة ستكون قاعدة بيانات محدثة باستمرار ومسجلة لكافة التعاملات بين العملاء والشركات، والعمل على إنهاء كافة التحديات والمشاكل بشكل فورى، وتضمن المنصة سرعة إصدار الموافقات للشركات.

وقالت إن سوق الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر تحقق نموا بشكل مستمر من خلال استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن مصر تخطط للوصول بنسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى %42 من حجم استهلاك الطاقة بحلول عام 2035.

وكانت قد أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن استثماراتها خلال العام المالى 2023-2022 بإجمالى 5.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليارى جنيه عن العام المالى الجارى.

ونشرت «المال» فى وقت سابق، أن إجمالى الموازنة التقديرية للهيئة خلال العام المقبل تصل إلى نحو 8.44 مليار جنيه مصرى، موزعة على نحو 2.54 مليار جنيه موازنة جارية وحوالى 5.90 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة. ويذكر أن مصر تقود دول المنطقة فى مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تولد المشاريع ذات الحجم الصناعى قدرات إجمالية تصل إلى 3.5 جيجاوات سنويا، وفقا لتقرير صادر عن منظمة مرصد الطاقة العالمى.