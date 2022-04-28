«الطارق» للسيارات تطالب الحاجزين بالسداد الفورى للوحدات

طالبت شركة الطارق للسيارات العملاء الحاجزين بسرعة السداد الفورى لكامل أسعار الوحدات الخاصة بهم خلال مدة زمنية أقصاها 10 مايو المقبل، وذلك مع الالتزام بمبالغ الحجز المتعاقد عليها بين الطرفين.

وقال مصدر مسئول فى الشركة إنها تعمل بمنهجية تضع رضاء العملاء فى المقام الأول، وقد بادرت وقامت باتخاذ حزمة من القرارات التى تم تنفيذها بالفعل، وتم تسليم العملاء بالسعر المثبت فى الإيصال طالما كان حجز العميل مؤكدا وحان موعد استلامه.

وأضاف أن الشركة قامت بعرض مبادرة ثانية وهى عرض بدائل على العملاء الحاجزين طبقا للسيارات المتاحة وذلك للعملاء المستحقين لاستلام سيارات تأخرت لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، كما تم توجيه جميع الإدارات بسرعة التواصل مع الوكلاء والمصانع للبحث عن حلول سريعة لحل المشكلة.

وأكد سعى الشركة إلى إرضاء أكبر قدر ممكن من العملاء فى ظل التحديات المتعلقة بسوق وصناعة السيارات فى مصر وحول العالم، قائلًا «نؤكد لجميع عملائنا حرصنا على رضائهم وأننا نعتز ونثمن ثقتهم ونتفهم مشاعرهم وقلقهم، ونعمل كل ما بوسعنا لتلبية رغباتهم وحقهم فى اقتناء سيارة جديدة».

جدير بالذكر أن شركة الطارق للسيارات تعتبر من الشركات الرائدة والناجحة فى سوق السيارات المصرى لأكثر من 40 عاما، وهى موزع رسمى معتمد لأكثر من 20 علامة تجارية، وتستقبل عملائها فى أكثر من 9 فروع على مستوى الجمهورية، والتى تشمل المعارض ومراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار، وقد حصلت على العديد من الجوائز خاصة فى مجال التميز فى معدلات رضاء العملاء.

وكانت «الطارق» أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى أنه «حرصا على رضاء عملائها وتعزيزا لثقتهم والتزاما بقرارات جهاز حماية المستهلك تتقدم الشركة بمبادرة جديدة لعملائها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فى مصر» تنص على منح العملاء مهلة لاستكمال سداد كامل سعر السيارة المحدد فى الإيصال الخاص بهم وذلك خلال مدة سبعة أيام عمل تبدأ من 24 أبريل الحالى وتنتهى فى العاشر من مايو المقبل وذلك لتأكيد حجوزاتهم بنفس الأسعار المذكورة بالإيصال، وهى مبادرة خاصة للعملاء الذين لم يقوموا بسداد كامل سعر السيارة المطلوب من قبل.

وبررت الشركة المبادرة بأنها تأتى فى ظل الحرص على رضاء العملاء واحترام الشركة لتعاقداتها والتزامها بقرارات وجهود جهاز حماية المستهلك، وذلك على إثر ما لمسته إدارة الشركة من قلق عملائها نتيجة المستجدات الاقتصادية، والتى من ضمنها ارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية فى شهر مارس الماضى، الأمر الذى كان له التأثير المباشر على ارتفاع متباين فى الأسعار فى مختلف السلع ومن ضمنها أسعار السيارات، وهو الأمر الذى تفاعلت معه إدارة الشركة إيجابيا بإعلان بيان هام لعملائها وقتها كان فحواه رسالة طمأنينة وتأكيد على التزامها بتعاقداتها وحرصها على تعزيز ثقة عملائها الحاجزين مع الشركة.