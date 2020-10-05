«الطارق أوتوموتيف» تفتتح مركزا متكاملا «3S» لـ«نيسان» في الإسكندرية (صور)

افتتحت شركة “الطارق أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعلامة التجارية “نيسان”، المركز المتكامل «3S» الذى يشمل صالة عرض وقسمًا لاعمال الصيانات والاصلاحات، بجانب منفذ لبيع قطع الغيار فى الإسكندرية.

قال محمد يسرى، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بالشركة، إن المركز الجديد يأتى ضمن الخطة التوسعية التى اعدتها “الطارق أوتوموتيف” للعلامة اليابانية “نيسان” التى ترتكز على رفع مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

وأضاف يسري أن المركز المتكامل لنيسان تم تجهيزة على غرار التصميمات والتجهيزات المستوحاه من الصانع الياباني على مساحة 2400 متر، التى تشمل كافة نقاط البيع والصيانة ولاسيما منفذ لبيع قطع الغيار.

وأشار إلى أنه تم تأهيل مركز “نيسان” المتكامل بكافة التجهيزات والمعدات المخصصة فى عمليات الإصلاحات والسمكرة والدهان، بجانب الإصلاحات الدورية للسيارات، موضحا أن الطاقة الاستعابية للمركز تصل إلى 55 مركبة يوميًا.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة قوية لـ”الطارق أوتوموتيف” فى عمليات تنفيذ الخطط التوسعية من خلال تدشين عدد من المراكز وصالات العرض الجديدة فى محافظات القاهرة والدلتا والإسكندرية خلال العام المقبل.

ويذكر أن العلامة اليابانية “نيسان” جاءت فى المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي“، مستحوذة على حصة سوقية 10.5% بإجمالي بيع 9.5 ألف مركبة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».