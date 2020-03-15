الطارق أوتوموتيف تحصل على توزيع «نيسان» بالاسكندرية

اعتمدت شركة نيسان موتور إيجيبت «الطارق أوتوموتيف» موزعًا لسيارات العلامة اليابانية لينضم لقائمة الموزعين المعتمدين فى السوق المحلية بدايةً من النصف الثانى من العام الجارى.

وأكد مصدر بشركة نيسان موتور إيجيبت أن تلك الخطوة تأتى فى إطار توسيع قاعدة الموزعين المعتمدين لسيارات العلامة اليابانية والانتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية، بجانب رفع مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء لزيادة المبيعات.

وأوضح المصدر أن الفترة الماضية شهدت دراسة جميع العروض المقدمة من جانب الموزعين التى أسفرت عن توافق سياسيات «الطارق أوتوموتيف» مع الخطط التى تتبعها «نيسان» فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن الاتفاق الذى عُقد بين «نيسان» و«الطارق أوتوموتيف» تطرق لتدشين الأخيرة مركزًا متكاملًا «3S» ليكون مستقلاً للعلامة اليابانية ويتضمن صالة عرض ومنفذ لبيع قطع الغيار والصيانة، بجانب قسم لأعمال الإصلاحات فضلا عن خدمات الضمان للعملاء.

وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر بشركة «الطارق أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن شركته اتفقت مع إدارة نيسان موتور إيجيبت على تخصيص مركز متكامل «3S» فى الإسكندرية كمرحلة أولى، على أن يعقبها إجراء توسعات جديدة فى صالات العرض ومراكز الصيانة المستقلة للعلامة اليابانية فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وكشف أنه من المخطط بدء تفعيل حصول «الطارق أتوموتيف» على وكالة توزيع سيارات نيسان عبر استلام أولى الحصص والكميات الشهرية من منتصف العام الجارى.

ولفت إلى أن شركتة سعت وراء الحصول على توزيع وكالة سيارات نيسان لكونها أكثر العلامات التجارية مبيعًا واستحواذها على النصيب الأكبر من مبيعات قطاع «الملاكى» فى السوق المحلية.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة التجارية «نيسان» قمة مبيعات الملاكي مستحوذة على حصة سوقية %17.1 بعد تمكنها من بيع 18.5 ألف مركبة خلال العام الماضي.

كما اقتنصت «نيسان» المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع شاحنات «البيك أب»، بعد أن حققت حصة سوقية %11 بواقع 2726 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 23 ألفًا و855 وحدة خلال 2019.