الطائرة التاسعة والأخيرة من صفقة طائرات بوينج تصل القاهرة

دعاء محمود وصلت منذ قليل الطائرة التاسعة والأخيرة من هذه صفقة قادمة من مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد عام فقط من إبرام الشركة الوطنية مصر للطيران لصفقة لضم 9 طائرات جديدة من طراز البوينج B737-800 NGs، وفق بيانوانضمت لأسطول مصر للطيران ب

دعاء محمود

وصلت منذ قليل الطائرة التاسعة والأخيرة من هذه صفقة قادمة من مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد عام فقط من إبرام الشركة الوطنية مصر للطيران لصفقة لضم 9 طائرات جديدة من طراز البوينج B737-800 NGs، وفق بيان

وانضمت لأسطول مصر للطيران بحروف تسجيل SU-GEN حيث تم استلام الطائرات التسع فى أقل من عام، والتي تعاقدت عليها الشركة في شهر ديسمبر من العام الماضي بقيمة 864 مليون دولار بالتعاون مع شركة دبي لصناعات الطيران Dubai Aerospace Enterprise.

** الطائرة رقم 69



من جانبه، هنأ صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران مسئولي شركة بوينج ودبي لصناعات الطيران علي ختام صفقة البوينج B737-800 NGs واكتمالها في المواعيد المقرر لها.

وأشاد بالتعاون المثمر بين جميع الأطراف والذي أضاف لأسطول مصرللطيران طائرات حديثة تلبي رغبات عملائها.

وقال مسلم، إنه بـ”انضمام الطائرة التاسعة اليوم للأسطول تصبح الطائرة رقم 69 في التشغيل الفعلي للأسطول بخلاف الطائرات المؤجرة لشركات أخرى ورقم 29 من هذا الطراز الموجود بالشركة والذي يعد الأكثر رواجاً ومبيعاً في طرازات بوينج 737 من الجيل الجديد”.

ولفت إلى أن “الشركة تعمل جاهدة لتحديث وتطوير أسطول النقل الجوي الوطني من خلال خطط طويلة ومتوسطة الأجل بما يليق باسمها كواحدة من أعرق شركات الطيران في العالم، والتأكيد على ريادتها فى المنطقة”.

وأضاف مسلم أن الشركة تعاقدت مؤخراً على شراء وتأجير ٤٥ طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية لشركات بومباردييه وبوينج وايرباص، في صفقة هي الأكبر في تاريخ الشركة الوطنية حيث تقدر بحوالي ٦ مليار دولار يبدأ استلامها خلال عام 2018 وحتي عام 2020.

وتابع مسلم أن تجديد الأسطول بصفة عامة من خلال الإعتماد على أحدث طائرات مجهزة بتكنولوجيا فائقة دائما يقدم ميزة تنافسية من بين شركات الطيران تنعكس فى اختيارات الراكب لشركة الطيران.

وأكد أن انضمام طائرة جديدة يعنى أن متوسط العمر الزمنى للطائرات يقل اى أن طائرات شركة مصر للطيران من هذا الطراز بوينج 800-737 يصل الـي متوسط 6 سنوات كما أصبح متوسط عمر الأسطول حاليا بصفة عامة من أحدث أساطيل الطيران بالمنطقة.

** تطور ورفاهية



من جانبه أعرب الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته بإنضمام آخر طائرة من صفقة طراز البوينجB737-800 NGs.

وأضاف أن هذا الطراز يتميز بالتطور التكنولوجي وأعلى درجات الرفاهية والأمان التي تحرص مصر للطيران على توفيرها لعملائها.

وأكد أن الشركة تضع نصب أعينها دائما راحة ورفاهية عملائها وتعمل على تلبية متطلباتهم ضمن مخططاتها المستمرة لتطوير أسطولها.

وأشار إلى أن انضمام صفقة الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها الشركة مؤخراً سيؤدي لتخفيض نفقات التشغيل وعمليات الصيانة وبالتالي زيادة الربحية وخاصة أنها تعد من أقل الطائرات استهلاكاً للوقود مع تقديم المزيد من الرفاهية والخدمات المميزة المقدمة للعملاءهذا بالإضافة أنها ستساعدنا علي توسعة شبكة الخطوط وزيادة الترددات اليومية للرحلات وفتح خطوط جديدة.

** مواصفات الطائرة



وأضاف عزت قائلا بالاضافة الي المواصفات الفنية واقتصادية التشغيل والتي يتمتع بها الطراز فإنه يضم العديد من مستويات الرفاهية حيث يتكون من 154 مقعدا بواقع 16 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و138 مقعدا للدرجة السياحية

كما تضم أكبر مساحات لتخزين حقائب اليد علي متن الطائرة وإضاءه سقفية بتقنية LED تعزز من الشعور برحابة الطائرة وجدران جانبية جديدة مزدانة بنقشات عصرية وديكورات والوان أكثر اشراقا وإطارات جديدة للنوافذ ومصادر طاقة جديدة لشحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها أثناء الطيران، وفق عزت

وكذلك تم زيادة المسافة بين مقاعد الطائرة وبعضها لتصل إلى (32) بوصة في الدرجة السياحية و(48) بوصة في درجة الأعمال لتفوق بذلك المساحة الموجودة في هذا النوع من طراز الطائرات والمتعارف عليها على المستوى العالمي، هذا بالإضافة لاحتوائها على نظام فيديو شخصي لعرض أحدث الأفلام الروائية والتسجيلية، بحسب المصدر ذاته.

كما تم تزويد كابينة الطائرة بأنظمة ترفيهية متقدمة، ويعد هذا الطراز الأول من نوعه في استخدام نظام AVOD (Audio Video on Demand) والذي يتمتع بوجود شاشة شخصية أمامية لكل مقعد يسمح للراكب بمشاهدة الشاشة بشكل ذاتي ومختلف عن باقي الركاب .

هذا ومن المقرر أن تبدأ الطائرة الجديدة عملها على الخطوط الدولية وخاصة نقاط أوروبا ومنطقة الخليج العربي بجانب الطرازات الحديثة الموجودة في الإسطول والتي تشهد هذه النقاط منافسة كبيرة بين شركات الطيران لكسب ثقة العملاء والذي دعاهم للإستمتاع بخدمات ومزايا السفر علي هذه الطائرات الجديدة.

ويذكر أن مصر للطيران أعلنت فى وقت سابق عن استراتيچيتها التى تمضي فيها حاليا وتستهدف تعزيز وتحديث أسطولها بأحدث الطرازات التى تتناسب مع تشغيلها لرحلات متوسطة وطويلة المدى إلى نقاط متعددة بشبكة خطوطها وهو ما سيسهم في تدعيم تلك الوجهات وربط المدن المصرية بالعواصم والنقاط الدولية والإقليمية.