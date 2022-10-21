الطائرات الكهربائية في استراليا تخفض التكاليف إلى النصف

أعلنت شركة الطيران الhسترالية الإقليمية “ريكس” (Rex) أن تكاليف تشغيل الرحلات القصيرة ستنخفض بنسبة 50% مع إدخال الطائرات الجديدة التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين خلال السنوات المقبلة.

وتُخطّط “ريكس” لبدء تجاربها في أوائل عام 2024 باستخدام طائرات “ساب 340 ” المُحدثّة بمجموعات نقل الحركة الجديدة، حسبما قال نائب رئيس مجلس الإدارة، جون شارب خلال مؤتمر في سيدني اليوم الخميس.

تكاليف الطائرات الكهربائية

في هذا الإطار، أشار شارب إلى أن الانخفاض المرتقب في تكاليف التشغيل ستفتح طرقاً جديدة غير قابلة للتطبيق مع محركات التوربينات، في حين ستشهد الأسعار تراجعاً وستصبح الخدمات أكثر تواتراً، مضيفاً أن هذه الطائرات المحوّلة ستناسب الرحلات القصيرة لمدة ساعة تقريباً مثل وجهة سيدني – واجا واجا.

“ريكس” كانت قد كشفت عن شراكة تجمعها مع شركة “دوفيتيل إلكتريك” (Dovetail Electric Aviation) المُصنّعة لمجموعة نظام نقل الحركة في يوليو الماضي، حيث توقّعت “دوفيتيل” في ذلك الوقت الحصول على ترخيص للطائرة المحوّلة في غضون أربع سنوات.

ستواصل شركة “ريكس” المدرجة باسم “رجيونال إكسبرس هولدينغز” (Regional Express Holdings Ltd)، استخدام طائرات “ساب 340” التي تعمل بالتوربينات في رحلات إقليمية أطول.

تراجعت أسهم “رجيونال إكسبرس” بنسبة 1.5% اليوم الخميس، لترتفع هذه النسبة هذا العام إلى 6.9%.