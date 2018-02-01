الضيافة الجوية بمصر للطيران تشارك في ندوات الشركة بمعرض الكتاب

دعاء محمودتستمر مصر للطيران، تحت رعاية صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في مشاركتها بفاعليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقامت، ظهر اليوم، ندوتها الثانية بعنوان "من قلب مصر لقلب العالم".وبدأت الندوة بعرض أفلام تسجيلية عن تاريخ الشركة الوطنية وعن دور المرأة فيها

دعاء محمود





تستمر مصر للطيران، تحت رعاية صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في مشاركتها بفاعليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقامت، ظهر اليوم، ندوتها الثانية بعنوان “من قلب مصر لقلب العالم”.

وبدأت الندوة بعرض أفلام تسجيلية عن تاريخ الشركة الوطنية وعن دور المرأة فيها عبر 85 عامًا، وأيضًا فيلم عن أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

قالت كلوديا يحيى، رئيس قطاع الضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن طبيعة عمل الضيافة في مصر للطيران والتي لا تنحصر مسئوليتها في تقديم واجبات الضيافة فقط، كما يعتقد البعض، بل إنها تتحمل مسئولية الراكب منذ لحظة صعوده للطائرة وحتى وصوله لوجهته بسلام.

وأضافت أن هذا الأمر يتطلب إعداد عالي المستوى ليكون طاقم الضيافة على قدر تلك المسئولية من تدريبات عملية ودراسة لطرازات الطائرات المختلفة ودورات لحالات الطوارئ، وأيضًا فنون التعامل والإتيكيت. مشيرة إلى أن الشركة ممثلة في أكاديمية مصر للطيران للتدريب توفر هذه الدورات للشباب الراغبين في الالتحاق بمهنة الضيافة الجوية.

وتحدّث المهندس يوسف وهبي، مدير إدارة التسويق بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عن ريادة الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال عَمرة وصيانة الطائرات، بالإضافة إلى حصولها على أعلى الشهادات والاعتمادات الدولية في مجال صناعة النقل والسلامة الجوية مما أهّلها لجذب العديد من العملاء من شركات الطيران العالمية لإجراء الصيانة على طائراتها.

كما تحدث وهبي عن دور الشركة في تأدية مسئوليتها المجتمعية وخاصة تجاه الشباب حيث توفر لطلبة كليات ومعاهد الهندسة العديد من فرص التدريب بقطاعات الشركة المختلفة، مما يعطيهم ميزة الخبرة العملية في مجال دراستهم وبذلك يتم تأهيلهم لسوق العمل.