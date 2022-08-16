«الضويني»: رسالة الأزهر تستهدف محاربة التطرف والانحراف الديني

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، داتؤ أحمد يعقوب، كبير وزراء ولاية كيلانتان بماليزيا، وزماني بن إسماعيل، سفير ماليزيا بالقاهرة، وزيلة بنت محمد يوسف، نائب وزير شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا، ووفدًا من الوزارات المختلفة في ماليزيا؛ لبحث سبل التعاون في مجال التعليم والدعوة.

وقال وكيل الأزهر، إن رسالة الأزهر تستهدف محاربة التطرف والانحراف الديني، من خلال منهجه الوسطي الذي يدعو إلى التقارب والتعايش بين كل الشعوب على اختلاف أديانهم.

وأكد الضويني استعداد الأزهر، لتقديم مختلف سبل الدعم لخدمة الدعوة الإسلامية لماليزيا ولكافة الدول العربية والإسلامية، سواء عبر المنح المخصصة للدراسة في الأزهر، أو بتدريب الأئمة والوعاظ الماليزيين على مواجهة التطرف والتشدد، من خلال الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في العلوم الشرعية والعربية بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جانبه أكد داتؤ أحمد يعقوب، كبير وزراء ولاية كيلانتان بماليزيا، حرص بلاده على تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع الأزهر الشريف، مظلة العلوم التي يستظل بها المسلمون في العالم أجمع، بمنهجه الوسطي وفكره المستنير.

وأشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه الأزهر، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للطلاب الماليزيين ولأبناء المسلمين من الطلاب الوافدين حول العالم.