الضغوط المالية تدفع موزعى «شيرى» لتخفيض «الأوفر برايس»

لجأ عدد من موزعى وتجار السيارات إلى تخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على بعض طرازاتهم تحت مسمى «الأوفر برايس» بغرض كسر حالة الركود التى تشهدها مبيعات سوق السيارات، إضافة إلى تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل ودفع رواتب العاملين.

وقال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن بعض الموزعين خفضوا قيمة «الأوفر برايس» على بعض الطرازات المنتمية لعدد من الماركات التجارية ومن أبرزها «شيرى» بقيمة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه بغرض إمكانية تسويق الكميات الموجودة لديهم.

وأضاف أن بعض موزعى السيارات لجأوا للتخلى عن جزء من هوامش أرباحهم من خلال تخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازاتهم بهدف كسر حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات على خلفية تراجع الطلب على شراء المركبات من قبل المستهلكين خاصة بعد ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها موزعو السيارات تسببت فى خروج بعض الطرازات من سباق المنافسة ومن أبرزها «شيرى أريزو 5 – وتيجو 7» التى تجاوزت 100 ألف جنيه فى المركبة.

وأكد محمد الإمام، رئيس شركة «الإمام للسيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وإم جى» أن الضغوط المالية التى تواجه موزعى وتجار السيارات دفعتهم إلى تخفيض قيمة “الأوفر برايس” فى إطار العمل على مصادر تمويلية يمكن من خلالها سداد مصاريف التشغيل، ودفع القروض والفوائد البنكية.

وأوضح أن مبيعات سوق السيارات تشهد أدنى مستوى بنسب تراجع تتعدى %90 لبعض الماركات التجارية خاصة بعد عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن شراء المركبات بسبب ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

يشار إلى أن العلامة الصينية «شيرى» تصدرت قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 15 ألفًا و6 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

جدول يوضح متوسط قيمة «الأوفر برايس» على سيارات شيرى

الطراز متوسط قيمة «الأوفر برايس» شيرى اريزو 5 60 تيجو 7 60 تيجو 3 50 تيجو 7 برو 100 تيجو 8 برو 90 – 120

إعداد: المال