الضغوط البيعية تواصل سيطرتها على البورصة المصرية وتدفع «EGX30» للانخفاض إلى 19800 نقطة (جراف)

واصلت الضغوط البيعية سيطرتها على المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما صعدت السوق لمستويات غير مسبوقة خلال الشهر الماضي، متجاوزة 20500 نقطة.

وتوقع خبراء سوق المال استمرار عمليات جني الأرباح خلال الجلسات المقبلة بدعم من ضعف القوى الشرائية، مرجحين انخفاض المؤشر الرئيسي إلى 19800 نقطة.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا مع إغلاق جلسة اليوم؛ بعدما انخفض «EGX30» بنحو 0.98% إلى 19706 نقاط و«EGX70» بـنسبة 0.98% إلى 3712 نقطة، و«EGX100» بـ1.26% إلى 5501 نقطة.

وحققت الأسهم المقيدة تداولات بقيمة 1.6 مليار جنيه، من خلال التعامل على 523.8 مليون ورقة مالية، عن طريق تداول 202 ورقة، ارتفع منها 34 وتراجع 104، فيما استقر 64 دون تغيير.

وهبط رأس المال السوقي مع ختام تداولات اليوم بقيمة 17 مليار جنيه إلى 1.339 تريليون من 1.356 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بقيمتي 1.7 و172.6 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون صافي بيع بنحو 174.3 مليون.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يشهد ضغوطًا بيعية للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما صعد في التعاملات السابقة إلى أعلى نقطة في تاريخه، متجاوزًا 20500 نقطة.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي يحاول الاستقرار أعلى مستوى الدعم 19600 نقطة، موضحًا أنه في حالة كسره ستسمر الضغوط البيعية، ما يدفعه للانخفاض إلى مستوى 19100 نقطة.

وتابع أن الحالة الوحيدة التي ستصعد عندها السوق ستكون بوجود عمليات شرائية قوية خلال الفترة المقلبة، مشيرًا إلى أنها ضعيفة للغاية في الوقت الحالي.

وفي نفس السياق، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن عمليات التراجع التي شهدها «EGX30» اليوم كان بسبب اتجاه المؤسسات المالية المصرية للبيع، ليتخلى عن مستوى الدعم الرئيسي عند 19800 نقطة.

وأوضح أن «EGX30» يتجه لاختبار مستوى الدعم 19600 نقطة على المدى القصير، ثم معاودة الصعود لاستعادة المقاومة 19800 نقطة، بدعم من عودة نشاط الأسهم القيادية، واستمرار المؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إن «EGX70» انخفض بسبب اتجاه المستثمرين الأفراد للبيع وجني الأرباح.

وتابع أن «السبعيني» استقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 3700 نقطة؛ مرجحًا أن يدفعه ذلك للصعود مرة أخرى لاختبار المقاومة 3760 نقطة، بدعم من عودة اتجاه الأفراد للشراء مرة أخرى.