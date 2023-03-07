الضغوط البيعية تكبد البورصة خسائر سوقية بنحو 20 مليار جنيه ختام تعاملات اليوم

هبطت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023، تأثرا بالضغوط البيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.21%، ليغلق عند مستوى 16432 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.86% عند مستوى 3010 نقاط، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.92% عند 4447 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.88 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منها 18 سهما، فيما تراجع 129 سهما، واستقر 50 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و62 مليار جنيه، مقابل تريليون و82 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 50.57 مليون جنيه، و304.62 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 355.19 مليون جنيه.