الضغوط البيعية تسيطر على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وتدفعه نحو «19800-19600» نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار عمليات جنى الأرباح والضغوط البيعية على مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30»، على الأجل القريب .

ورجحوا تراجع EGX30 قرب مستويات الدعم 19800 ثم 19600 نقطة قبل التماسك ومعاودة الارتفاع مجددا، مستهدفا قمته السابقة نحو 20500 نقطة.

كما توقعوا استهداف مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة الصعود إلى مستوى 3800 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تباين، بعدما تراجع «EGX30» نحو 0.59%، ليغلق على 20054 نقطة، فيما ارتفع «EGX70» بنسبة 0.11%، بمستوى 3789 نقطة، وهبط «EGX100» حوالى 0.06% ليستقر على 5640 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.89 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي لـ«المقيدة» نحو 4 مليارات، ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون، مقابل 1.373 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 12.646 و31.118 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بـنحو 43.7 مليون.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30، استكمل اليوم التحركات الهابطة للجلسة الثانية على التوالي بعد الإغلاقات السلبية في آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة جاء تأثرًا بالضغوط البيعية التي لحقت أيضًا الأسهم التي لم تحظَ بفرص الصعود القوي خلال الفترة الماضية.

وتوقع «جمال الدين» استمرار هبوط «EGX30»، قرب مستويات الدعوم 19800 ثم 19600 نقطة، والتي من المرجح أن توقف تراجع المؤشر.

وقال إن « EGX30» يشهد تعاملًا انتقائيًا للغاية، إذ إن غالبية الأسهم لم تتمكن خلال الفترة الماضية من مواكبة الارتفاع القياسي للمؤشر، والذي قاده عدد محدود من الأسهم ما بين 6 إلى 7 أسهم فقط، بينما سيطر الهبوط على الغالبية المكونة له .

من جانبه، أشار حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إلي تراجع مؤشر EGX30، اليوم في أولى جلسات الأسبوع بنحو 119 نقطة، متأثرًا بالأداء المتذبذب والسلبي لأغلب الأسهم القيادية، وظهور عمليات تصحيح دفعتها نحو الهبوط، تزامنًا مع اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح.

وأشار “عيد” إلى أن استقرار ” EGX30″، أعلى مستوى الدعم الرئيسي 20000 نقطة، قد يدفعه إلى استعادة المقاومة الرئيسية 20200 نقطة، أما في حالة عدم تمكنه من إلقاء فربما يستكمل الهبوط قرب لاختبار 19800 نقطة.

وعلى صعيد ” EGX70″، فأشار إلى استقرار المؤشر بالمنطقة الخضراء بنهاية التعاملات ، وسط تحركات متباينة ومتذبذبة لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن استقراره أعلى الدعم الرئيسي 3760 نقطة ربما يدفعه إلى استعادة مقاومة 3800 نقطة .