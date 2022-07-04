الضغوط البيعية تدفع البورصة للتخلى عن مستويات دعم مهمة وتزيد فرص الهبوط

توقع خبراء التحليل الفنى تكبد مؤشرات البورصة المصرية مزيدًا من التراجعات والخسائر تحت وطأة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.

ورجح الخبراء هبوط EGX30 إلى مستويات الدعم 8800 نقطة، وكذلك تراجع EGX70 قرب مستوى 1660 نقطة، مع فرص ارتداد أفضل من نظيره الثلاثينى.

وقال الخبراء إن الأسهم القيادية تعرضت أمس لضغوط بيعية قوية دفعت المؤشر الرئيسى للتخلى عن مستويات دعم هامة، كما انتقلت عدوى البيع بالتبعية إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليتخلى بدوره عن مستوى الدعم الرئيسي، ولكن بنسب هبوط أقل حدَّة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأمس على هبوط جماعى إذ تراجع EGX30 بنحو %2.35 ليغلق عند مستوى 9008 نقطة، وانخفض EGX70 EWI بنحو %1.27 إلى 1669 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بواقع %1.56 إلى 2507 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 556.88 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 13.49 مليار جنيه، ليسجل 608.47 مليار جنيه، مقابل 621.96 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بصافى قيمة بلغت 60.62 مليون جنيه، و 19.38 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى شراء للمصريين بقيمة 80.01 مليون جنيه.

محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق ومحلل الأسواق المالية

وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق ومحلل الأسواق المالية، إن البورصة المصرية تعرضت أمس لضغوط بيعية قوية، وخاصة على الأسهم القيادية، ما دفع مؤشرها الرئيسي EGX30 للهبوط بما يزيد عن 300 نقطة، كما انتقلت الضغوط البييعة بالتبعية على EGX70 لكن بصورة أقل حدة.

وأشار عطا إلى تراجع EGX30 لما دون مستوى 9000 نقطة فى مستهل تعاملات الأمس، وخاصة مع التراجع الشديد لسهم البنك التجارى الدولى قبل أن يتمكن من تقليص خسائره، ما انعكس بالتبعية على المؤشر الرئيسي.

وأغلق سهم التجارى الدولى أمس على تراجع %2.23 إلى 36.45 جنيه بعد تمكنه من الارتداد منتصف التعاملات من مستوى 35.15 جنيه.

وأضاف عطا أن المعطيات والشواهد الحالية فى البورصة، وخاصة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، ترجح مواصلة EGX30 الهبوط على الأجل القريب فى اتجاه مستوى 8800 نقطة، وقد يمتد التراجع لمستوى 8500 نقطة وهو السيناريو الأسوأ.

واستدرك عطا أنه فى حال تمكن المؤشر اليوم من تغيير المسار والارتداد وتمكنه مجددًا من تخطى مستوى المقاومة 9200 نقطة فإنه مرجح للصعود فى اتجاه 9500 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 قال عطا إن عدوى البيع انتقلت من المؤشر الثلاثينى لتؤثر على أسهم الأفراد الصغيرة والمتوسطة، ولكن بصورة أقل حدة، ما دفع المؤشر لكسر مستوى الدعم 1700 نقطة.

ولفت عطا إلى أنه رغم تأثرEGX70 بالأداء السلبى أمس فإن فرص ارتداده أقوى، خاصة أن غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة تتداول بقرب مستويات دعوم هامة.

وذكر أن EGX70 اقترب من مستوى دعم مهم عند 1660 نقطة، والذى من المرجح أن يعيقه عن مواصلة الهبوط.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية تخلت أمس عن مستويات الدعم الرئيسية .

وأضاف أن EGX30 فقد أكثر من 216 نقطة، تأثرًا بالهبوط الملحوظ، والأداء السلبى لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع.

وتوقع عيد هبوط EGX30، لاختبار مستوى الدعم الرئيسى التالى عند 8750 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابى فقد يسعى المؤشر لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 9200 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال عيد إن المؤشر شهد أيضًا أداءً سلبيًّا بتعاملات الأمس، كما تخلى عن مستوى الدعم الرئيسى 1700 نقطة.

وأشار عيد إلى أنه فى حالة نجاح المؤشر السبعينى فى استعادة مستوى 1700 فسيتجه إلى اختبار مستوى المقاومة 1760 نقطة، أما فى الحالة العكسية فقد يتجه EGX70 صوب مستوى الدعم عند 1660 نقطة.