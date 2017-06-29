الضريبة المقطوعة تقفز بسعر السجائر 1.25 جنيه للعلبة

تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل كتبت - مها أبوودن سترتفع أسعار السجائر 1.25 جنيه بحد أقصى للعلبة الواحدة، بعد أن قررت وزارة المالية رفع الضريبة المقطوعة المقررة على شرائح السجائر الثلاثة، وفقا لمصدر حكومي، متوقعا أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل . وبحسب المصدر، ستفرض المالية

تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل



كتبت – مها أبوودن

سترتفع أسعار السجائر 1.25 جنيه بحد أقصى للعلبة الواحدة، بعد أن قررت وزارة المالية رفع الضريبة المقطوعة المقررة على شرائح السجائر الثلاثة، وفقا لمصدر حكومي، متوقعا أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل .

وبحسب المصدر، ستفرض المالية حدا أدنى لسعر بيع علبة السجائر لمنع تلاعب بعض الشركات في الشريحة الخاضعة للضريبة، وبهدف الوصول إلى سعر أقل وتحقيق مكاسب أكبر .

وبلغت الإيرادات الضريبية الخاصة بالقيمة المضافة نحو 252.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، مقارنة بنحو 172.3 مليار جنيه كانت مقدرة عند وضع مشروع موازنة العام المالى الجارى 2016/2017.

وعدلت وزارة المالية عدلت أسعار شرائح السجائر عبر زيادة الحد الأقصى للشريحة الشعبية من 10 إلى 13 جنيها، والشريحة الفاخرة من 20 إلى 23 جنيها.

كان مجلس النواب قد أقر في سبتمبر الماضي زيادة في أسعار الضريبة على السجائر للشرائح الثلاثة بواقع 50 قرشا للشريحة الشعبية، مثل الكليوباترا، وجنيها للشريحة المتوسطة مثل «LM»، وجنيها للشريحة الفاخرة مثل المارلبورو، وفقا لقانون القيمة المضافة.

وتوزعت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017/2018، بين 135.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السلع، متضمنة 85.8 مليار جنيه ضريبة على السلع المستوردة و49.9 مليار جنيه ضريبة على السلع المحلية، كما بلغت الضريبة المحصلة من سلع الجدول نحو 74.9 مليار جنيه منها 54.9 مليار جنيه ضرائب على السجائر والتبغ و17.8 مليار جنيه ضرائب على المنتجات البترولية.