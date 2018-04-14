الضربات الغربية على سوريا تتصدر مناقشات تويتر وفيس بوك

أحمد صبرىتصدرت مناقشات الضربة الغربية العسكرية على سوريا، وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، واعتبروها عدوانًا واحتلالاً، فى حين اعتبرها آخرون أن ذلك ردع لنظام الرئيس بشار الأسد.وتصدر هاشتاج #العدوان_الثلاثي المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وحل هاشتاج #أمريكا_تضرب_الأسد ال

أحمد صبرى

تصدرت مناقشات الضربة الغربية العسكرية على سوريا، وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، واعتبروها عدوانًا واحتلالاً، فى حين اعتبرها آخرون أن ذلك ردع لنظام الرئيس بشار الأسد.

وتصدر هاشتاج #العدوان_الثلاثي المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، وحل هاشتاج #أمريكا_تضرب_الأسد المركز الثانى، وهاشتاج دمشق بالثالث.

واعتبر البعض الآخر أن الحرب إجراء تصاعدي، وأطلقوا هاشتاجًا تحت اسم #الحرب_العالمية_الثالثة، احتل المركز الأول فى السعودية، والخامس على الترند العالمى بعدد 37 ألف تغريدة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، قد شنت جميعها ضربة عسكرية صباح اليوم، عبر الطائرات على مواقع عسكرية وبحثية تساعد فى تصنيع السلاح الكيماوى.