الضرائب: 6 مؤسسات شاركت في المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية

قالت مصلحة الضرائب المصرية اليوم إن هناك 6 شركات شاركت في التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذي بدأ نهاية يونيو الماضي، منها 3 من مجموعة العربي، إضافة إلى نستله للمياه، وشركتين مدرجتين بالبورصة.

3 من مجموعة العربي ونستله مصر وأكرو ويونيباك

وقالت المصلحة في بيان اليوم إن الشركات التي شاركت هي مجموعة العربي والتي تضم 3 شركات وهى توشيبا العربى للأجهزة المرئية، والعربى لتكنولوجيا الإضاءة، والعربى للتجارة والصناعة، إضافة إلى كل من نستله للمياه، ويونيباك، وأكرو مصر.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم في التكامل مع المنظومة، ما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد.

وعن أساليب الدعم والمساعدة المقدمة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال “رئيس مصلحة الضرائب”: إنه منذ الإعلان عن بدء التشغيل التجريبى للمنظومة وهناك تواصل دائم مع هذه الشركات لتقديم كامل الدعم لهم والمساعدة فى حل المشكلات التى قد تواجههم للانضمام والتكامل مع المنظومة.

وأوضح أن المصلحة قامت بتقديم المساعدات للشركات، من خلال تقديم كل المستندات اللازمة لتطبيق التكامل، سواء من الناحية الفنية أو الإجرائية، وتقديم وسائل الدعم الفني أو الضريبي المختلفة من توفير فرق دعم فني من المصلحة ومن الاطراف المشاركة للمصلحة في تنفيذ المنظومة وتقديم هذا الدعم الفني على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصالات الهاتفية، والرد على استفسارات الشركات الفنية أو الضريبية، والـonline meeting، وكذلك التواصل من خلال الايميل الخاص بالمنظومة، وهو eInvoice@eta.gov.eg من خلال فريق التواصل، والدعم الفني الخاص بالمصلحة.