قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض على تصرفات الشخص الطبيعي ، و الذي يتحمل قيمة الضريبة عندما يقوم ببيع قطعة أرض للبناء عليها أو التصرف في عقار أو جزء من العقار .

و أضاف “محروس” – خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد – أن هناك استثناءات وردت في أحكام القانون ، و نسبة الضريبة هي 2.5٪ من قيمة البيع .

و ضرب مثالا بأنه في حالة بيع شقة سكنية سعرها 100 ألف جنيه فإن الضريبة ستكون 2500 جنيه، مشيرا إلي أن هناك قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم عرضه على مجلس النواب واللجنة العامة بتحصيل ضريبة قطعية على التصرفات العقارية التي تمت قبل 19 مايو 2013 .

و أوضح أنها ستكون مقسمة إلي 4 شرائح، إذا كانت قيمة البيع أقل من 250 ألف جنيه ستكون الضريبة 1500 جنيه ، و إذا كانت قيمة البيع أقل من 500 ألف جنيه ستكون الضريبة 2000 جنيه ، و إن كان قيمة البيع من 500 ألف جنيه وحتي مليون جنيه ستكون الضريبة 3 آلاف جنيه ، و أن كانت أكثر من مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة 4 آلاف جنيه .