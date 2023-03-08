الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين الطبيعيين

طالب رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وأكد عبدالقادر أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي قانونية، وعدم الالتزام بها يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى 2 مليون جنيه.

ومن جانبه شدد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية و الدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة، موضحًا أن مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية تقدم الدعم الفني والمساعدة والتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

وأوضح توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، مشيرا إلى أن المصلحة على أتم الاستعداد لعقد ندوات توعية ضريبية بالتعاون مع جميع النقابات والمؤسسات وأصحاب المهن الحر، من خلال التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد هذه الندوات سواء بالحضور الفعلي أو أون لاين من خلال الإيميل التالي

[email protected]

مضيفًا أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية :

www.eta.gov.eg

و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية :

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن :

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :

https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت.