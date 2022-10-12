الضرائب: 116 ألف شركة انضمت إلى الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تواصل استكمال كافة مراحل منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلي أن منظومة الفاتورة الالكترونية تُعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي.

358 مليون فاتورة تم إرسالها على المنظومة

وأكد أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة .

وأوضح مختار توفيق أن أكثر من 116 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن ، مشيرا إلى أن أكثر من 358 مليون فاتورة تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن ، مضيفا أنه قد بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أى بدون قرارات إلزام ( 50.374 ) ممول.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

وأوضح مختار توفيق أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الفني أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395أو من خلال البريد الإلكتروني

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